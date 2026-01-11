Pepe Aguilar está en el ojo del huracán por supuesto triángulo amoroso

Una leyenda urbana en torno a la dinastía Aguilar ha resurgido gracias a una canción viral. En las últimas horas, Pepe Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación digital por un supuesto triángulo amoroso, el rechazo de su hijo Emiliano y un rap viral que lo acusa de traicionar a su familia.

El clip comenzó a circular con fuerza en TikTok y otras plataformas. En él se escucha una canción atribuida a Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, con una letra que lanza acusaciones graves contra el cantante, incluida la versión de que habría “robado” la pareja de su hermano Antonio Aguilar, tío de Emiliano.

La viralización fue inmediata y provocó confusión entre seguidores de la dinastía Aguilar, quienes interpretaron el material como un nuevo ataque público del hijo hacia su padre, en medio de una relación familiar ya marcada por tensiones.

Contrario a lo que se difundió, no se trata de una canción oficial ni de un mensaje real de Emiliano Aguilar. El audio fue generado con inteligencia artificial y publicado por el canal de YouTube Neural Music Group, un proyecto que produce música original creada con IA, inspirada en estilos de artistas conocidos, sin su participación ni autorización.

En la descripción de sus contenidos, el canal aclara que se trata de “creaciones originales hechas con IA”, que no representan ni sustituyen a los artistas reales. Este detalle explica por qué la voz y el estilo pueden resultar verosímiles, pese a que el contenido es completamente ficticio.

Aunque el video incluye una letra extensa con señalamientos directos, ninguna de esas acusaciones tiene sustento comprobado. Emiliano Aguilar no ha confirmado ni comentado el contenido del rap viral, precisamente porque no forma parte de su repertorio ni de su discurso público.

La confusión se vio alimentada por el contexto previo de distanciamiento entre padre e hijo y declaraciones hechas en diciembre de 2025 por el periodista Jorge Carbajal, quien aludió al presunto triángulo amoroso entre Pepe Aguilar, Aneliz Álvarez y Antonio Aguilar Jr.