Hijo de Chayanne tiene nueva novia y sus fans reaccionan sorprendidos

El reality show producido por Telemundo va por su segundo mes de competencia y Figueroa, hijo nada menos que de Chayanne, es uno de los favoritos para ganar la competencia.

Lorenzo es parte del equipo de los azules y desde las primeras semanas sus triunfos los ha llevado ha quedarse en la parte más cómoda de la villa.

Sus festejos se han convertido también en parte del encanto que los televidentes sienten por este joven emprendedor que desde hace dos años fundó su empresa Stamos Bien, que confecciona ropa con un sentido social y urbano.

Figueroa suele gritar, brincar y dirigirse a la cámara cuando festeja sus triunfos.Así lo hizo, por ejemplo, la última semana de 2025, cuando su buen tino llevó a los azules a ganar una competencia de aros.

"¡Saludos a mi familia! No podré estar con ustedes en Año Nuevo”, gritó el hijo de Chayanne en su festejo.

Pero las dedicatorias de la semana más reciente ha sumado un miembro más.

“Para mi novia, para la familia”, dijo frente a la cámara en el más reciente de sus festejos.

Lorenzo Valentino Figueroa lleva una vida discreta y alejada de los reflectores que tanto persiguen a su famoso padre. En su cuenta de Instagram suele compartir fotos de sus viajes y aventuras con su hermana Isadora, con quien va a festivales y conciertos.