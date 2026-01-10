Indy, el can de “Good Boy”, gana premio actoral en cine de terror

Estados Unidos

Indy, el perro protagonista de la cinta "Good Boy", sorprendió a la industria cinematográfica al consagrarse ganador en los Astra Awards 2026, imponiéndose a reconocidos actores humanos en una categoría históricamente reservada para intérpretes tradicionales. El pasado 9 de enero, el can recibió el Astra Film Award a la Mejor actuación en una película de horror o thriller, marcando un hito para el género y para la representación animal en el cine contemporáneo.

El reconocimiento fue otorgado por el jurado de los Astra Awards —anteriormente conocidos como Hollywood Critics Association Awards—, que destacó el impacto del filme, un thriller psicológico narrado íntegramente desde el punto de vista del perro. En la terna, Indy superó a figuras de alto perfil como Ethan Hawke por Teléfono negro 2, Alison Brie por Together, Sally Hawkins por Haz que regrese, Sophie Thatcher por Compañera perfecta y Alfie Williams por "28 Years Later". Aunque el protagonista no estuvo presente en la ceremonia, su dueño y director, Ben Leonberg, aceptó el galardón a través de un video difundido en las redes oficiales de los premios, acompañado por el propio Indy. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “En nombre de Indy, estamos profundamente agradecidos y emocionados de ser reconocidos por su trabajo en una película en la que él no entiende del todo que participó”, expresó Leonberg con humor durante su mensaje de agradecimiento. El realizador destacó además el espíritu creativo del género. “Este premio y este increíble grupo de nominados reflejan la libertad que el terror les da a los intérpretes y, en nuestro caso, a los entrenadores, para jugar, experimentar y empujar los límites creativos”. Con una broma que se volvió viral, añadió: “Indy se siente honrado de aceptar este premio, especialmente sabiendo que está al lado de intérpretes que ni siquiera necesitaron ser sobornados con golosinas para ubicarse en el set”.

La propuesta detrás de “Good Boy”

Estrenada en 2025, "Good Boy" es una película de terror sobrenatural dirigida por Leonberg y coescrita junto a Alex Cannon. La historia sigue a Indy mientras intenta proteger a su dueño, un joven con una enfermedad pulmonar crónica, de una presencia oscura que acecha la antigua casa rural de su abuelo. El relato prescinde casi por completo del diálogo humano y construye la tensión a partir de las reacciones, movimientos y lenguaje corporal del perro, una decisión narrativa poco habitual en el género. La idea surgió cuando Leonberg revisó Poltergeist (1982) y reparó en el clásico recurso del terror donde los perros perciben amenazas invisibles antes que las personas, lo que inspiró a llevar esa perspectiva al centro de la historia.

Un rodaje adaptado al ritmo del protagonista