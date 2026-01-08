Blockbuster regresa para destronar a Netflix

Blockbuster prepara un inesperado regreso como plataforma de streaming, aunque aún no hay fecha de lanzamiento ni catálogo confirmado. La marca, símbolo del consumo audiovisual de las décadas de 1980 y 1990, reapareció con un sitio web renovado que anuncia la frase “Estamos trabajando en rebobinar”, lo que ha desatado especulación y una ola de nostalgia en la industria del entretenimiento.

Blockbuster nació en 1985 y se convirtió en la cadena de videoclubs más grande del mundo, con más de 9,000 tiendas en su punto máximo.

La empresa se declaró en bancarrota en 2010, afectada por la transformación digital del consumo audiovisual y la competencia directa de Netflix y otras plataformas de streaming.

En la actualidad, solo permanece abierta una tienda en Bend, Oregón, que funciona como atractivo turístico y símbolo de nostalgia para varias generaciones.

A diferencia de su modelo original, Blockbuster no contempla la reapertura de tiendas físicas, sino un relanzamiento como plataforma de streaming.

El sitio web oficial de la marca volvió a estar activo y muestra únicamente el logotipo y la leyenda “Estamos trabajando en rebobinar”, lo que sugiere un proyecto aún en fase de desarrollo. Ese mensaje incluye un enlace llamado Sling, un servicio de televisión paga por internet, lo que ha despertado curiosidad sobre posibles alianzas o pruebas del servicio.

Aunque no se han revelado detalles sobre el catálogo, los precios o una fecha de lanzamiento, el anuncio ha generado interés entre quienes vivieron la era dorada de los videoclubs.

Diversos medios, entre ellos Excélsior, MVS Noticias y TyC Sports, informan que Blockbuster buscaría competir directamente con Netflix y otros actores consolidados del streaming.

Especialistas advierten que la marca enfrenta un reto considerable: diferenciarse en un mercado saturado y captar la atención de nuevas generaciones que no vivieron la experiencia de los videoclubs.

El eventual regreso de Blockbuster apela principalmente a la nostalgia, un factor que podría otorgarle un nicho inicial de usuarios motivados por la curiosidad y el recuerdo.