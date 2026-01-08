  1. Inicio
Miami dedicará homenaje a la cantante Camila Cabello

Camila Cabello, que nació en Cuba, pero fue criada en Miami, mantiene diversas iniciativas de apoyo a la comunidad local a través del voluntariado y de actos filantrópicos

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 16:58 -
  • Agencia EFE
La cantante cubana estadounidense, Camila Cabello.

Miami, Florida.

Miami homenajeará a la cantante Camila Cabello durante el tradicional desfile de Reyes Magos, que tendrá lugar el próximo domingo, y reconocerá el impacto global de la artista de raíces cubanas y mexicanas.

"La historia de Cabello refleja la experiencia vivida por muchas familias del sur de Florida. Con raíces cubanas y mexicanas, su trasfondo multicultural ha forjado tanto su identidad como su arte, impregnando su música de autenticidad, profundidad emocional y un fuerte sentido de comunidad, herencia y pertenencia", informó en un comunicado la oficina del comisionado del distrito 4 de Miami, Ralph Rosado.

Cabello será además agraciada con una llave de la ciudad y una proclamación oficial de la ciudad de Miami, agregó la nota.

El desfile se celebrará el próximo domingo en la popular Calle Ocho, y contará con actuaciones musicales. Líderes comunitarios y organizaciones honrarán la diversidad cultural de la ciudad.

"La ciudad de Miami se enorgullece de ser anfitriona una vez más de esta significativa celebración, que refleja nuestros valores, cultura y sentido de comunidad compartidos", afirmó la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, investida el pasado diciembre.

Cabello, que nació en Cuba, pero fue criada en Miami, mantiene diversas iniciativas de apoyo a la comunidad local a través del voluntariado y de actos filantrópicos que apoyan a la juventud, la educación y causas humanitarias, según el comunicado.

El último álbum de la artista 'C, XOXO', que fue publicado en 2024, incluye múltiples referencias a Miami y combina ritmos latinos y narrativa bilingüe que reflejan la vibrante diversidad e influencia global de la ciudad.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.


