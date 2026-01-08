Madonna y Alberto Guerra protagonizan candentes escenas

Luego de que Alberto Guerra apareció en la serie de Netflix protagonizada por Sofía Vergara, “Griselda”, Madonna lo contactó e inició lo que parece una amistad que se ha inmortalizado en sesiones fotográficas y momentos donde la sensualidad está presente.

Pero este 2026, Madonna inició el año con una nueva campaña para un perfume de la firma italiana Dolce&Gabanna, donde colaboró con el actor, esposo de Zuria Vega.

Se trata de un cortometraje dirigido por Mert Alas. Se puede ver a Madonna seduciendo a Alberto, mientras un hombre más joven se les une. La química es palpable en las imágenes candentes.

​​​​Cabe recordarse que la colaboración entre la reina del pop y el actor cubano ocurrió desde 2024, durante una sesión fotográfica para una revista.

En aquella ocasión, la cama también fue el escenario para que ambos derrocharan sensualidad

De hecho, se rumoró que la cercanía de Madonna con Alberto Guerra habría generado un conflicto en su matrimonio con Zuria Vega, situación que ella ha hecho frente ante la prensa.