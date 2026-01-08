  1. Inicio
"La Venenito" cambia su look y su nombre a Melany

Luis David González, conocido anteriormente como ‘La Venenito’, cambió de nombre y ahora se hace llamar Melany, como parte de su transformación que incluirá cirugías estéticas.

  08 de enero de 2026
Melany González presumió un nuevo look, aseverando que ahora se viste con más elegancia.

Foto: Instagram La Venenito

La creadora de contenido conocida como La Venenito anunció un cambio en su identidad pública, presentó una nueva imagen y actualizó los precios de las fotos que ofrece a sus seguidores.

La noticia fue compartida a través de sus redes sociales y marca una nueva etapa en su trayectoria como creadora de contenido, luego de que comenzó a viralizarse por sus videos en TikTok.

De acuerdo con la propia creadora de contenido, pidió dejar atrás el nombre de La Venenito con el que se hizo viral y solicitó que, a partir de ahora, la llamen Melany González.

El anuncio fue acompañado por el mensaje “Adiós a La Venenito”, lo que generó conversación entre usuarios y seguidores que han seguido su trayectoria en plataformas digitales.

Además del cambio de nombre, Melany González presumió un nuevo look, aseverando que ahora se viste con más elegancia.

Anteriormente, las fotografías con ella tenían un costo de 50 pesos, precio que en su momento fue objeto de críticas en redes sociales, pero que pese a ello, la creadora de contenido lo difundía en sus redes.

Sin embargo, para este 2026, el costo por fotografía se incrementó a 300 pesos. El motivo se debe a que La Venenito ya no es la misma de antes y ahora tiene mayor porte.

De manera paralela, Melany también modificó el precio de los saludos personalizados. Este servicio, que forma parte de su interacción directa con seguidores, ahora tiene un costo de 500 pesos.

