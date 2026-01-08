Jujtusu Kaisen Temporada 3: Dónde verla, avances, reparto, personajes y más

La temporada 3 de Jujutsu Kaisen se estrena este 8 de enero de 2026 en Crunchyroll y adaptará uno de los arcos más esperados del manga: “Culling Game”. La nueva entrega promete introducir personajes inéditos, giros dramáticos y un tono más oscuro para el exitoso anime creado por Gege Akutami.
Desde su debut en 2020, Jujutsu Kaisen se consolidó como uno de los animes más influyentes de los últimos años gracias a su combinación de acción, terror sobrenatural y personajes con gran profundidad psicológica. Tras el impacto de la segunda temporada y la película recopilatoria, la expectativa por la continuación fue en aumento. Ahora, la serie regresa como parte de la temporada de invierno de 2026.
Dónde ver la temporada 3
Plataforma oficial: Crunchyroll transmitirá la serie de manera simultánea con Japón.
Disponibilidad: Los dos primeros episodios estarán disponibles desde el día del estreno, seguidos de lanzamientos semanales.
Horarios: La publicación variará según la región, generalmente en la franja de la tarde-noche, como es habitual en los estrenos de anime. EE.UU. (PT): Jueves 8:30 AM, Japón: Viernes 12:30 AM, México: Jueves 10:30 AM, Honduras y resto de Centroamérica Jueves 10:30 AM.
Trama y avances
La tercera temporada adapta el arco “Culling Game”, considerado uno de los más complejos y ambiciosos del manga. En esta etapa, Yuji Itadori deberá enfrentar las consecuencias psicológicas de la masacre cometida por Sukuna utilizando su cuerpo.
La historia introduce nuevos participantes y reglas que obligan a tomar decisiones extremas y realizar sacrificios, alterando por completo el equilibrio de poder dentro del universo de Jujutsu Kaisen. El tráiler anticipa combates intensos, revelaciones del pasado y un tono narrativo más sombrío que en entregas anteriores.
Reparto y personajes
El elenco principal regresa con sus voces originales: Yuji Itadori: Junya Enoki, Megumi Fushiguro: Yuma Uchida, Nobara Kugisaki: Asami Seto, Satoru Gojo: Yuichi Nakamura.
A ellos se suman nuevos personajes clave del arco “Culling Game”, ampliando el universo narrativo y profundizando en las reglas que rigen este peligroso juego.
El estudio MAPPA promete mantener la calidad de animación demostrada en la saga de Shibuya. Los personajes centrales enfrentarán dilemas morales más complejos.
La comunidad internacional espera que esta temporada consolide aún más el fenómeno cultural que representa Jujutsu Kaisen.