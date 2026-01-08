Jujtusu Kaisen Temporada 3: Dónde verla, avances, reparto, personajes y más

La temporada 3 de Jujutsu Kaisen se estrena este 8 de enero de 2026 en Crunchyroll y adaptará uno de los arcos más esperados del manga: “Culling Game”. La nueva entrega promete introducir personajes inéditos, giros dramáticos y un tono más oscuro para el exitoso anime creado por Gege Akutami.

Desde su debut en 2020, Jujutsu Kaisen se consolidó como uno de los animes más influyentes de los últimos años gracias a su combinación de acción, terror sobrenatural y personajes con gran profundidad psicológica. Tras el impacto de la segunda temporada y la película recopilatoria, la expectativa por la continuación fue en aumento. Ahora, la serie regresa como parte de la temporada de invierno de 2026.

Dónde ver la temporada 3

Plataforma oficial: Crunchyroll transmitirá la serie de manera simultánea con Japón.

Disponibilidad: Los dos primeros episodios estarán disponibles desde el día del estreno, seguidos de lanzamientos semanales.

Horarios: La publicación variará según la región, generalmente en la franja de la tarde-noche, como es habitual en los estrenos de anime. EE.UU. (PT): Jueves 8:30 AM, Japón: Viernes 12:30 AM, México: Jueves 10:30 AM, Honduras y resto de Centroamérica Jueves 10:30 AM.