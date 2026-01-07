Arnold Schwarzenegger ofrece gratis su app Pump Club a desempleados

Arnold Schwarzenegger lanzó una iniciativa solidaria al anunciar que su aplicación de fitness, Pump Club, ofrecerá acceso gratuito a personas que se encuentren desempleadas o atraviesen dificultades económicas.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales y recibió una respuesta inmediata por parte de sus seguidores, quienes destacaron el gesto como una muestra de empatía en un contexto económico complejo.

El actor y exgobernador de California comunicó que Pump Club estará disponible sin costo para quienes hayan perdido su empleo, con el objetivo de que puedan mantener hábitos saludables pese a las dificultades financieras.

“El fitness es para todos. No creo que debas perder tu forma física por perder tu trabajo”, escribió Schwarzenegger en sus redes, donde la publicación fue ampliamente compartida y celebrada.

El acceso gratuito está dirigido a personas desempleadas o en situación económica vulnerable. Schwarzenegger apeló a la honestidad de los usuarios para hacer uso responsable del beneficio, sin detallar mecanismos de verificación.

Miles de comentarios calificaron la iniciativa como un gesto de “clase pura” y resaltaron la sensibilidad del actor frente a quienes atraviesan momentos difíciles.

La plataforma incluye entrenamientos personalizados, planes de nutrición y acompañamiento profesional, con el objetivo de fomentar rutinas saludables incluso en contextos de crisis.

Aunque no se confirmó si el beneficio será indefinido, medios especializados señalan que el acceso gratuito se otorgaría inicialmente por un periodo de 30 días.

El anuncio coincide con el inicio del año, marcado por propósitos vinculados a la salud y el bienestar, pero también por realidades económicas adversas para muchas familias.

Arnold Schwarzenegger es reconocido mundialmente por su papel en la saga Terminator y películas como Depredador y True Lies, que lo consolidaron como uno de los actores de acción más influyentes de las décadas de 1980 y 1990.

Además, fue gobernador de California entre 2003 y 2011, periodo en el que impulsó políticas ambientales y de salud pública.

Antes de su éxito en Hollywood, Schwarzenegger fue siete veces ganador del título Mr. Olympia, convirtiéndose en un ícono global del fisicoculturismo y el fitness.

La iniciativa busca no solo ayudar a las personas desempleadas a mantener su salud física, sino también brindarles motivación, disciplina y una herramienta de resiliencia en un momento de vulnerabilidad personal y económica.