Hijo de Juan Gabriel arremete contra "doble" de su padre: “Nos están faltando el respeto”

En septiembre de 2025, unos turistas mexicanos se encontraban desayunando en una cafetería de París, Francia, cuando vieron a un hombre con rasgos supuestamente similares a Alberto Aguilera Valadez “Juan Gabriel”.

El reconocido cantautor mexicano murió en agosto de 2016, lo que terminó por despertar la inquietud de los jóvenes mexicanos; no se acercaron al señor, pero sí lo grabaron desde la lejanía y difundieron el material a través de redes sociales con la pregunta “¿Juan Gabriel está vivo?”.

El video dividió opiniones, mientras algunos usuarios señalaron coincidencias en el rostro del sujeto, otros emitieron comentarios burlescos y reavivaron teorías sobre que el llamado ‘Divo de Juárez’ no habría muerto.

La polémica no paró ahí, pues algunos internautas compararon fotografías de las últimas apariciones públicas del artista con capturas del video viral.

Meses después del escándalo que se desató en redes sociales, el hijo de Juan Gabriel concedió una entrevista para el programa “Venga la Alegría”, donde fue cuestionado al respecto.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Pues primero, nos están faltando el respeto dos veces, porque uno, el señor está muy feo y dos, están diciendo que está vivo. Entonces, por favor”, declaró.

En esa misma conversación, el hijo de Juan Gabriel habló sobre las teorías y especulaciones que circulan en internet respecto a su padre, específicamente aquellas que apuntan estaría vivo.

Jean Aguilera aseguró que entiende el sentimiento de los fans de su padre, pero lamentablemente las especulaciones no son verdad.

“Me gustaría tener ese número para también hablar, pero no”, dijo sobre quienes aseguran haber hablado con Juanga tras su muerte.

Y agregó: “Yo creo que hay motivos, o sea, se extraña mucho, entonces entiendo el sentimiento, entiendo que quieran que esté vivo, pero también tienen que dejar eso en paz”.

Con motivo del 75 aniversario del natalicio de Juanga, se anunció el lanzamiento de una edición especial de su disco “Los Dúo” con comentarios inéditos del cantautor.

Este consta de 16 canciones en colaboración con estrellas internacionales como Marco Antonio Solís, Juanes, Natalia Jiménez, Alejandra Guzmán, Isabel Pantoja, Emmanuel y Natalia Lafourcade, por mencionar algunas.

El material se estrenará el próximo 16 de enero en todas las plataformas digitales.