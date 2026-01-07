Salma le responde a Alejandra Rubio tras recomendarle el labial "amantes"

La presentadora de televisión, cantante y emprendedora, Alejandra Rubio, está en el ojo del huracán luego de que en un video donde promocionaba sus productos, le recomendara el labial llamado "amantes" a Salma Flores y Davis Flow.
"Este labial que yo lo hice pensando en todas las amantes. Este se llama Amantes Gloss de Alejandra Rubio. Obviamente como yo soy artista también y todóloga, yo hice mi canción "Amantes" y obviamente no podía quedar afuera mi lip de amantes. Así que para todas aquellas que están orgullosas de ser amantes, usted dele, úselo. Yo que Davis Flow se lo compro, pero ya. Así que etiquétenme a Davis acá, etiquétenme a Salma y díganle que les he hecho un labial llamado Amantes para ustedes, para las amantes", dijo Alejandra Rubio en un live de TikTok.
"Así que miren, este no se lo mando a Elsa porque lo puede botar. Este yo no se lo mando a Elsa, yo a Elsa le mando Empoderada (otro labial de su marca). A Elsa le he mandado este. A Elsa y a Milagro le he mandado este. A la patrona se lo he mandado por ahí a la mujer de Luis Maldonado, ella lo tiene. Ahora este se lo voy a mandar a Salma. A Carolina le he mandado también a patrona, le he mandado Empoderada y a Pink Boss", agregó Rubio.
La reacción de Salma tras el video de Alejandra Rubio
Las palabras de Alejandra Rubio causaron controversia en redes sociales, y tras esto, la nicaragüense Salma, no tardó en contestar.
"Ayer una mujer estúpida estaba diciendo que había un labial, un labial como este (mostró parecido como referencia), un labial que decía Amantes... Pues yo dejo que la gente se ataquen, me entienden, pero hay cosas que me tienen cansada", comentó.
En otro videoclip que se ha viralizado en redes, se puede ver a Salma en una conversación con Davis Flow, criticando el hecho de que Alejandra Rubio se refiriera así sobre ella.
Salma Flores es una joven influencer y modelo nicaragüense, popular en redes sociales como TikTok, conocida por su contenido de entretenimiento, su carisma y polémicas relacionadas con su vida personal, incluyendo un supuesto vínculo con el tiktoker hondureño Supremo.
