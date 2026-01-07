Maternidad y exclusión: el testimonio de Ashley Tisdale que generó polémica

Ashley Tisdale desató un intenso debate en redes sociales tras la publicación de un ensayo en The Cut, en el que reveló las razones que la llevaron a alejarse de un exclusivo grupo de madres famosas. La actriz describió la experiencia como “volver a la secundaria”, al denunciar dinámicas tóxicas y sentimientos de aislamiento.
La actriz de 40 años, conocida por su papel de Sharpay Evans en High School Musical, compartió en The Cut un texto en el que relató cómo la convivencia dentro de un círculo de madres celebridades dejó de ser positiva.
Tisdale explicó que, al inicio, se sintió afortunada de encontrar un espacio de apoyo, especialmente porque muchas de ellas atravesaron el embarazo durante la pandemia, un periodo que dificultó la socialización y el acompañamiento emocional.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la dinámica se tornó excluyente y la hizo sentir como si reviviera las inseguridades propias de la adolescencia.
El grupo estaba conformado por figuras como Hilary Duff, Mandy Moore y Meghan Trainor, quienes atravesaban etapas similares de la maternidad.
Aunque Tisdale evitó mencionar nombres de manera directa, la prensa y usuarios en redes sociales identificaron rápidamente a algunas de las integrantes.
El ensayo generó un revuelo inmediato en plataformas como Instagram y X (antes Twitter), donde miles de usuarios debatieron sobre la presión social que enfrentan las madres, incluso dentro de círculos privilegiados.
Mientras algunos respaldaron la valentía de Tisdale por visibilizar la hipocresía y la competencia que pueden surgir en estos espacios, otros la acusaron de exagerar la situación o de buscar protagonismo.
La respuesta de Hilary Duff y su entorno
Si bien la mujer de Ashley de 40 años nunca mencionó específicamente a ninguna de las mamás del círculo que abandonó, el Daily Mail informó que French había dejado de seguir a Hilary Duff y Mandy Moore en las redes sociales , lo que generó especulaciones entre los fanáticos.
Aunque un representante de la estrella de The Suite Life of Zack & Cody le explicó a TMZ que el ensayo no era sobre Duff o Moore, o incluso Meghan Trainor, quienes también habían sido mencionadas en el artículo del Mail.
La controversia escaló cuando Matthew Koma, músico y esposo de Hilary Duff, compartió una publicación en redes sociales que muchos interpretaron como una burla dirigida a Tisdale.
Koma difundió una imagen editada que simulaba una portada de revista con frases irónicas, lo que avivó aún más el debate en línea.Matthew Koma, de 38 años, ha criticado aTisdael French en línea con un mensaje salvaje.
Escribiendo sobre la imagen, escribió: "Un grupo de mamás lo cuenta todo a través de los ojos de un padre".
"Cuando eres la persona más egocéntrica y sorda del mundo, las demás madres tienden a centrarse en sus hijos pequeños". Completó la parodia con el título: "Lee mi entrevista con @thecut".
El caso abrió una conversación más amplia sobre cómo los grupos de madres pueden transformarse en espacios de presión social, donde la comparación constante y la exclusión afectan la salud emocional.
Especialistas en dinámicas sociales señalan que lo narrado por Tisdale refleja una problemática frecuente: la dificultad de encontrar apoyo genuino en comunidades que, en teoría, deberían ser solidarias.
El ensayo de Ashley Tisdale Franch no solo expuso las tensiones dentro de un grupo de madres famosas, sino que también puso sobre la mesa un debate universal sobre la maternidad, la amistad y la exclusión social. Lo que comenzó como una confesión personal se transformó en un fenómeno viral que cuestiona cómo, incluso en los círculos más privilegiados, persisten dinámicas de rivalidad y aislamiento.