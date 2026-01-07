Maternidad y exclusión: el testimonio de Ashley Tisdale que generó polémica

Ashley Tisdale desató un intenso debate en redes sociales tras la publicación de un ensayo en The Cut, en el que reveló las razones que la llevaron a alejarse de un exclusivo grupo de madres famosas. La actriz describió la experiencia como “volver a la secundaria”, al denunciar dinámicas tóxicas y sentimientos de aislamiento.

La actriz de 40 años, conocida por su papel de Sharpay Evans en High School Musical, compartió en The Cut un texto en el que relató cómo la convivencia dentro de un círculo de madres celebridades dejó de ser positiva.

Tisdale explicó que, al inicio, se sintió afortunada de encontrar un espacio de apoyo, especialmente porque muchas de ellas atravesaron el embarazo durante la pandemia, un periodo que dificultó la socialización y el acompañamiento emocional.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la dinámica se tornó excluyente y la hizo sentir como si reviviera las inseguridades propias de la adolescencia.

El grupo estaba conformado por figuras como Hilary Duff, Mandy Moore y Meghan Trainor, quienes atravesaban etapas similares de la maternidad.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Aunque Tisdale evitó mencionar nombres de manera directa, la prensa y usuarios en redes sociales identificaron rápidamente a algunas de las integrantes.

El ensayo generó un revuelo inmediato en plataformas como Instagram y X (antes Twitter), donde miles de usuarios debatieron sobre la presión social que enfrentan las madres, incluso dentro de círculos privilegiados.

Mientras algunos respaldaron la valentía de Tisdale por visibilizar la hipocresía y la competencia que pueden surgir en estos espacios, otros la acusaron de exagerar la situación o de buscar protagonismo.