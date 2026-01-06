El Charro: "Miles de mujeres quisieran ser "La Chica misteriosa"

Erik Roberto "El Charro" sigue lanzando dardos después de que saliera a la luz la entrevista de su exesposa, Mayra Alejandra, con Un Tal Fredo.
Luego de mandarle mensajes a la madre de sus tres hijos, a quien le recrimina por ventilar los detalles de su matrimonio en entrevistas. Erik Roberto ahora arremetió en contra de los seguidores de La Mayrita, como se le conocía antes a Mayra Alejandra.
El cantante y creador de contenido arremetió especialmente en contra de las mujeres que apoyan a Mayra, y que le critican a él y a su nueva novia, la chica misteriosa, en redes sociales.
"En este preciso momento están operando a mi novia, le están poniendo bubis. Estamos aquí en un lugar muy bonito. Me llama mucho la atención esos comentarios que dicen que les da pena ajena, que mi novia les da pena ajena, como la grabo, como la expongo. Les quiero decir algo sin exagerar. Recibo 100 mensajes todos los días de mujeres de todas las edades, de Centro, Sudamérica, México, Estados Unidos que quieren ser la chica misteriosa, que les gustaría estar aquí, en este mismo lugar, siendo operadas por los doctores que puse que operaran a mi novia, viviendo conmigo", comentó El Charro en un videoclip que compartió en sus redes sociales.
"Amigos, esta es la realidad de las cosas. Ustedes critican mi contenido, pero ¿saben por qué yo hago este contenido? ¿Y saben por qué existen tantos influencers que hacen tantas locuras? ¿Y por qué existe El gordo y la flaca y Ventaneando, etcétera, etcétera? ¿Saben por qué? Por ustedes. ¿Quién me da la fama? Ustedes. ¿Quién habla de mí? Ustedes.¿A quién les gusta el morbo? Ustedes. Simplemente ustedes me están manteniendo, me están haciendo vivir una vida", agregó en un tono molesto e irónico.
"Y lo interesante es que por más que me critiquen, que el charrito está loco, que ya no le vamos a ver ¡No va a pasar! Ustedes no van a parar de verme. Ahora quiero decir lo siguiente, señoras y señores. Hoy mis hijos están disfrutando de un rancho hermoso, de una estabilidad financiera, ellos nunca, nunca han pisado una escuela pública. ¿Saben por qué? Gracias a ese loco atragantado que soy. Si bien hubiese sido diferente, quizá tuviéramos mucho menos, quizá la familia, el matrimonio se hubiera guardado, qué sé yo", comentó, haciendo énfasis, otra vez, en que él fue quien construyó el patrimonio familiar.
Durante el video, El Charro también admitió que ha estado con varias mujeres y de todas las edades.
"No sé, honestamente, cuánto tiempo voy a durar con esta niña (la chica misteriosa). Yo le veo bastante futuro. He tenido muchas mujeres. He estado con muchas mujeres. Luchonas de 30, de 40, de 50, de 55. Y me gusta la sencillez de la niña. Me gusta su virginidad y muchas cosas, muchos aspectos de su vida. Así es que tampoco juzguen ahí. Porque puede ser que termine casándome, miren lo que les voy a decir. Puede ser que termine casándome con ella y teniendo familia con ella", aseguró.
Estas nuevas declaraciones del Charro han generado otra ola de críticas por parte de sus seguidores, quienes le dicen que ya deje a su expareja en paz, y que busque ayuda psicológica para superar la separación.