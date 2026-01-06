El Charro: "Miles de mujeres quisieran ser "La Chica misteriosa"

Texas, Estados Unidos.

Erik Roberto "El Charro" sigue lanzando dardos después de que saliera a la luz la entrevista de su exesposa, Mayra Alejandra, con Un Tal Fredo.

Luego de mandarle mensajes a la madre de sus tres hijos, a quien le recrimina por ventilar los detalles de su matrimonio en entrevistas. Erik Roberto ahora arremetió en contra de los seguidores de La Mayrita, como se le conocía antes a Mayra Alejandra.

El cantante y creador de contenido arremetió especialmente en contra de las mujeres que apoyan a Mayra, y que le critican a él y a su nueva novia, la chica misteriosa, en redes sociales.

"En este preciso momento están operando a mi novia, le están poniendo bubis. Estamos aquí en un lugar muy bonito. Me llama mucho la atención esos comentarios que dicen que les da pena ajena, que mi novia les da pena ajena, como la grabo, como la expongo. Les quiero decir algo sin exagerar. Recibo 100 mensajes todos los días de mujeres de todas las edades, de Centro, Sudamérica, México, Estados Unidos que quieren ser la chica misteriosa, que les gustaría estar aquí, en este mismo lugar, siendo operadas por los doctores que puse que operaran a mi novia, viviendo conmigo", comentó El Charro en un videoclip que compartió en sus redes sociales.