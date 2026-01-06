Alicia Villarreal anuncia inesperada pérdida de un ser querido

Alicia Villarreal inició el año 2026 de luto. Este martes 6 de enero, la cantante compartió un sentido mensaje para su director musical, quien a traviesa por un doloroso momento familiar.

“Hoy acompañamos con el corazón a nuestro querido director musical ante la partida de su padre, Francisco García. Su partida deja un silencio difícil de llenar, pero también una vida que permanece en los recuerdos y el amor de su familia”, escribió en Instagram.

“Alicia Villarreal y su equipo de trabajo le enviamos un abrazo solidario, lleno de respeto y gratitud, deseando que el amor, los recuerdos y la fortaleza de su familia le brinden consuelo en este momento tan doloroso. Estamos con ustedes. Descanse en paz”, sentenció sin dar más detalles.

En medio del luto que envuelve a su equipo de trabajo, Alicia Villarreal recibió el Año Nuevo en compañía de su novio Cibad Hernández, con quien hizo pública su relación en agosto pasado, tan solo 20 días después de firmar su divorcio con Cruz Martínez.

La intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ celebró su primera Navidad y Año Nuevo junto al 'influencer', tal como lo dio a conocer en Instagram junto a una postal.

“Que esa Navidad llene tu hogar de paz, tu corazón de fe y tu vida de abundantes bendiciones. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo”, expresó.

Hasta el momento, se desconce si Alicia Villarreal pasó algunos días de las festividades decembrinas junto a sus hijos y Melenie Carmona, quien a finales de año reveló que no estaba de acuerdo con el noviazgo de su mamá.