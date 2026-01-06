¿Qué dice el acuerdo de divorcio entre Nicole Kidman y Keith Urban?

Nicole Kidman y Keith Urban pusieron punto final a su matrimonio de 19 años con un acuerdo de conciliación, apenas tres meses después de que la actriz australiana presentara la demanda de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”.

Según documentos judiciales obtenidos por el Daily Mail y presentados esta semana, ambas partes alcanzaron un acuerdo integral que evita un conflicto legal prolongado y establece con claridad los términos económicos, patrimoniales y familiares de la separación.

Uno de los puntos más llamativos del acuerdo es la renuncia mutua a cualquier tipo de manutención.

A pesar de que tanto Kidman como Urban, ambos de 58 años, declararon ingresos mensuales superiores a los 100 mil dólares, el tribunal ordenó cero dólares en concepto de pensión alimenticia para los hijos, tal como acordaron los ex cónyuges.

Asimismo, quedaron permanentemente anuladas todas las reclamaciones de pensión conyugal o manutención entre ellos, y cada uno asumirá sus propios gastos legales, mientras que los costos judiciales restantes se dividirán en partes iguales.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En lo que respecta a los bienes materiales, el decreto de divorcio establece que todas las propiedades —desde muebles y electrodomésticos hasta vehículos, cuentas bancarias, inversiones y objetos personales— fueron repartidas “a satisfacción mutua”.

En la práctica, cada uno conservará lo que ya se encuentra en su posesión, lo que sugiere una negociación previa ordenada y sin disputas mayores.

De hecho, el documento confirma que los detalles del acuerdo se cerraron el 6 de septiembre, semanas antes de que Nicole Kidman presentara formalmente la petición de divorcio.

El aspecto más sensible del acuerdo tiene que ver con la custodia de sus hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith, de 14 años.

Según el plan de crianza aprobado por el tribunal, la actriz pasará 306 días al año con las menores, mientras que Keith Urban tendrá 59 días, lo que equivale a fines de semana alternos.

De este modo, la estrella de Hollywood asume la mayor parte del tiempo de convivencia y cuidado, aunque ambos mantienen responsabilidades parentales compartidas.

Una audiencia estaba programada para esta semana, pero Kidman renunció a su derecho a comparecer, ya que fue vista regresando de Australia apenas un día antes.

Asimismo, ambas partes manifestaron expresamente que no deseaban iniciar procesos formales de descubrimiento de bienes, interrogatorios ni deposiciones, lo que refuerza la idea de un divorcio negociado de manera privada y consensuada.

Sin embargo, mientras el trámite legal se resolvió con rapidez, el impacto emocional parece seguir presente, especialmente para Urban, pues algunas fuentes citadas por la prensa australiana, el músico atraviesa un momento de aislamiento y agotamiento, cuestionándose incluso si la separación fue un error.

Estas informaciones han surgido en paralelo a rumores que lo vinculan sentimentalmente con su guitarrista, Maggie Baugh, de 25 años, una relación que ninguno de los dos ha confirmado públicamente.

Aunque fuentes cercanas aseguran que la separación de Nicole Kidman y Keith Urban fue el resultado de meses de distanciamiento y agendas profesionales incompatibles, el fin de este matrimonio marca el cierre de una etapa clave en la vida de ambos.