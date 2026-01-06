Supremo y su advertencia a Allan Paul: “Cuidadito te veo cerca de Milagro"

San Pedro Sula, Honduras.

El pasado lunes 5 de diciembre, Supremo confirmó a la cadena de televisión HCH que recientemente fue víctima de un robo en su residencia.

Durante una llamada con los presentadores Allan Paul y Ricardo Stout, el tiktoker hondureño contó algunos detalles del atraco, y aseguró que el chico, que es menor de edad, después fue capturado.

Supremo dijo que estaba muy molesto por esto, pero que decidió llamar a las autoridades en lugar de agredir al delincuente.

"Mirá que yo tengo un buen corazón, pero sí tenía ganas de darle con un bate que tengo ahí. Yo acabo de ir a la iglesia, mi corazón está sano, y soy un ser de luz. Entonces no quería hacer ese tipo de cosas, y me mejor dije: "voy a llamar a la ley", porque esta vez me he propuesto mejorar en muchas cosas", contó Supremo.

Tras esto, Allan Paul se despidió de él, pero Supremo lo interrumpió y le lanzó una advertencia: "Cuidadito te veo cerca de Milagro, Hijo de p....", le confrontó Supremo a Allan Paul, a lo que este y su compañero lo tomaron con humor y se carcajearon.

"Vale más que el hombre va a la iglesia, verdad. El dijo que su corazón está redimido pero la palabra le entró por un lado y le salió por otro", dijo Allan Paul, a lo que Ricardo Stout respondió: "Si vale más".

Y es que tras su separación con la presentadora Milagro Flores, Supremo se ha encargado de enviar varias indirectas a la guapa hondureña.

El creador de contenido ha dicho que ahora "mira más seguido HCH", canal donde labora su ex, por lo que sus seguidores opinan que él sigue pendiente de la presentadora.