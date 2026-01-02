Supremo comparte un video cantando alabanzas: "Recibí el año de la mejor manera"

Supremo compartió un video en sus redes sociales en el que se le puede ver entonando un cántico cristiano en la Iglesia de Cristo Ebenezer, de San Pedro Sula.
"Recibí el año de la mejor manera", escribió Supremo en una publicación de Facebook. Supremo compartió el mismo video en su cuenta oficial de Instagram, pero en esta decidió agregar otra música de fondo junto con el siguiente mensaje: "Aunque todo se fue, Dios se quedó".
Y es que el tiktoker hondureño reveló en sus redes que decidió pasar el 31 de diciembre en la Casa de Dios, y en compañía de su madre. Esto, después de confirmar que él y Milagro Flores habían decidido poner punto y final a su relación.
Supremo también publicó varias fotografías de su visita a la Iglesia Ebenezer, y expresó su admiración por el líder de esta congregación, el pastor German Ponce, con quien también tuvo la oportunidad de conversar esa noche.
El tiktoker dijo que desde muy pequeño escuchaba sus prédicas y que le admiraba mucho.
Reacciones
Los seguidores de Supremo han reaccionado de forma positiva al video que compartió y le han animado a tomar en serio el evangelio.
"Muchos pueden decir que solo quieren hacer contenido pero dentro del ser humano siempre falta Jesús", "Qué bueno ver que Caracolito te sigue a esto también", "Es bueno estar en una casa de oración pero sin tentar su poder por qué Dios no es ni burla ni juguete su palabra dice en proverbios el que se burla de su poder, ofende a su creador y peor es su desgracia", comentaron algunos usuarios de Facebook.
Por su parte, los artistas de Raza For Christ también manifestaron su alegría por esta nueva etapa de Supremo.
"Es cuestión de tiempo, tic, tac. Bendiciones Lester", comentaron los cantantes de música cristiana.