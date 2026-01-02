Supremo comparte un video cantando alabanzas: "Recibí el año de la mejor manera"

San Pedro Sula, Honduras.

Supremo compartió un video en sus redes sociales en el que se le puede ver entonando un cántico cristiano en la Iglesia de Cristo Ebenezer, de San Pedro Sula.

"Recibí el año de la mejor manera", escribió Supremo en una publicación de Facebook. Supremo compartió el mismo video en su cuenta oficial de Instagram, pero en esta decidió agregar otra música de fondo junto con el siguiente mensaje: "Aunque todo se fue, Dios se quedó".

Y es que el tiktoker hondureño reveló en sus redes que decidió pasar el 31 de diciembre en la Casa de Dios, y en compañía de su madre. Esto, después de confirmar que él y Milagro Flores habían decidido poner punto y final a su relación.

Supremo también publicó varias fotografías de su visita a la Iglesia Ebenezer, y expresó su admiración por el líder de esta congregación, el pastor German Ponce, con quien también tuvo la oportunidad de conversar esa noche.

El tiktoker dijo que desde muy pequeño escuchaba sus prédicas y que le admiraba mucho.