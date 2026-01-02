Cortan a Raúl De Molina en vivo tras hablar de inmigración

La cadena estadounidense CBS se vio envuelta en una polémica durante su transmisión especial de Año Nuevo desde Times Square, en Nueva York, tras interrumpir en vivo la intervención del presentador Raúl De Molina cuando se refería al tema de la inmigración.

El copresentador del programa El Gordo y la Flaca había sido invitado como uno de los rostros latinos destacados de la cobertura televisiva y compartía escenario con Ryan Seacrest en la tradicional despedida del año.

Durante la transmisión, Seacrest le preguntó a De Molina cuál era su deseo para 2026. El presentador respondió: “Espero que todo mejore para la comunidad latina y los inmigrantes en 2026”.

Acto seguido, la señal de CBS se interrumpió de manera abrupta y la transmisión pasó a mostrar imágenes generales de la ciudad de Nueva York, dejando inconcluso el mensaje del comunicador.

El corte generó de inmediato especulaciones sobre una posible censura, ya que el comentario de De Molina hacía referencia directa a la situación de los inmigrantes en Estados Unidos, un asunto de alta sensibilidad política y social.

En redes sociales, el fragmento del momento se viralizó rápidamente. Miles de usuarios cuestionaron a la cadena televisiva y expresaron su inconformidad ante lo que interpretaron como un intento de silenciar un mensaje de apoyo a la comunidad latina.

“CBS ha perdido credibilidad”, escribió un usuario en la red social X, antes Twitter, mientras otros acusaban a la cadena de limitar la visibilidad de voces que defienden los derechos de los inmigrantes.

Hasta el momento, Raúl De Molina no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido. No obstante, seguidores del presentador anticipan que podría abordar el tema en su programa de Univision, donde suele pronunciarse abiertamente sobre asuntos sociales.

La controversia se produce en un contexto de creciente sensibilidad en Estados Unidos en torno a la inmigración, un tema que ha marcado de manera constante el debate político, mediático y electoral en los últimos años.

De Molina, conocido por su estilo directo y su cercanía con la audiencia latina, se ha consolidado como una de las figuras más visibles de la comunidad hispana en la televisión estadounidense.

La interrupción de su mensaje durante un evento de alta visibilidad internacional como la celebración de Año Nuevo en Times Square ha reforzado las críticas sobre el tratamiento mediático de los temas migratorios.

Mientras continúa el debate público, CBS no ha emitido hasta ahora un comunicado oficial que explique las razones técnicas o editoriales del corte, lo que mantiene abierta la discusión sobre censura y representación latina en los medios de comunicación.