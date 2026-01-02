Miss Universo reafirma propiedad y liderazgo tras rumores de venta

“Nuestro compromiso con la transparencia, la integridad y nuestra misión mundial sigue siendo inquebrantable”, señaló la organización, en un intento por despejar dudas sobre su futuro.

En el comunicado, Miss Universo subrayó que mantiene intacta su visión a largo plazo y que continúa guiada por los mismos valores que han definido su trayectoria durante 75 años de historia.

El mensaje llega tras semanas de especulación sobre la situación de la franquicia, luego de que se difundieran noticias sobre órdenes de arresto contra los empresarios Raúl Rocha Cantú y Anne Jakkaphong Jakrajutatip , quienes adquirieron la organización en 2022.

La Organización Miss Universo emitió un comunicado oficial en sus plataformas digitales para reafirmar su propiedad y liderazgo, en medio de crecientes rumores sobre una posible venta y los escándalos legales que involucran a sus actuales copropietarios.

La declaración también exhortó a socios, comunidad y medios de comunicación a confiar únicamente en los canales oficiales de Miss Universo para obtener información precisa y verificada.

El pronunciamiento se produce en un contexto marcado por las supuestas declaraciones del empresario filipino Luis Chavit Singson, quien habría manifestado interés en adquirir la franquicia y cuestionado la legitimidad del título de la actual reina, Fátima Boesch.

Aunque dichas declaraciones no han sido confirmadas por fuentes oficiales, generaron un intenso debate en redes sociales y medios internacionales sobre la estabilidad de la organización y la validez de sus recientes resultados.

Los problemas legales de Rocha y Jakrajutatip han agravado la incertidumbre. El primero enfrenta investigaciones por narcotráfico y asociación delictiva, mientras que la segunda fue sentenciada en Tailandia por fraude y declarada prófuga.

Estos hechos han impactado directamente en la credibilidad del certamen, que en noviembre de 2026 debía celebrarse en Puerto Rico. Sin embargo, el gobierno local suspendió los desembolsos de fondos públicos ante la falta de claridad sobre la propiedad de la franquicia.

En este escenario, el comunicado busca transmitir estabilidad y confianza, recordando que Miss Universo sigue comprometido con su misión de promover el empoderamiento femenino y generar impacto cultural a nivel global.

La organización destacó que su legado de más de siete décadas constituye un pilar fundamental para enfrentar los desafíos actuales y proyectarse hacia un futuro de renovación y continuidad.

Con este mensaje, Miss Universo intenta cerrar filas frente a la polémica y reafirmar que, pese a los escándalos que rodean a sus copropietarios, la franquicia mantiene su rumbo y su compromiso con la transparencia y la integridad.