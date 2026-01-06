Mar Contreras genera preocupación por fuerte enfermedad; pide oraciones por su salud

México.

La salud de la actriz y modelo, Mar Contreras, generó mucha preocupación entre los fans del espectáculo. Por medio de su cuenta en Instagram, la finalista de "La Casa de los Famoso México" subió una historia explicando cuál es su condición durante los primeros días de este 2026.

Hace unos días, el esposo de Mar Contreras compartió unos resultados positivos a pruebas por Covid-19 e influenza; sin embargo, tiempo después toda la familia disfrutó de unas vacaciones de Fin de Año. Todo indica que la actriz sufrió una recaída o al menos así lo ha demostrado en sus recientes publicaciones.

Hace unas horas, ante sus más de 879 mil seguidores en Instagram, la actriz de telenovelas, Mar Contreras, compartió una historia revelando que sufrió un problema de salud que la ha mantenido en cama en las últimas horas.