Mar Contreras genera preocupación por fuerte enfermedad; pide oraciones por su salud

La salud de la actriz y modelo, Mar Contreras, generó mucha preocupación entre los fans del espectáculo. Por medio de su cuenta en Instagram, la finalista de "La Casa de los Famoso México" subió una historia explicando cuál es su condición durante los primeros días de este 2026.
Hace unos días, el esposo de Mar Contreras compartió unos resultados positivos a pruebas por Covid-19 e influenza; sin embargo, tiempo después toda la familia disfrutó de unas vacaciones de Fin de Año. Todo indica que la actriz sufrió una recaída o al menos así lo ha demostrado en sus recientes publicaciones.
Hace unas horas, ante sus más de 879 mil seguidores en Instagram, la actriz de telenovelas, Mar Contreras, compartió una historia revelando que sufrió un problema de salud que la ha mantenido en cama en las últimas horas.
La finalista de "La Casa de los Famosos México" detalló que ha permanecido varias horas en cama por la fiebre que ha registrado. Mar Contreras explicó que llegó hasta los 40 grados. Hasta el momento no ha especificado la enfermedad que padece.
"Status hasta el momento, no me he parado de la cama desde ayer a las 6:30 pm. La fiebre no me ha parado, anoche casi llego a 40 grados, ahorita con 38.5 en lo menos peor que me he sentido", escribió.
En la parte final del texto, Mar Contreras dijo que este 6 de enero termina su tratamiento y en caso de seguir igual realizará el plan b. La participante de "La Casa de los Famosos México" pidió oraciones por el problema de salud que está enfrentando.