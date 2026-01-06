Yolanda Andrade aclara que no se hará la eutanasia

En entrevista para el programa digital “En Shock”, Yolanda Andrade confirmó que su enfermedad es ELA, esclerosis lateral amiotrófica y que debido a eso es que en muchas ocasiones no puede contestar el teléfono, ya que la luz del celular le molesta mucho, y debido a esto es que se han divulgado rumores sobre el presunto “secuestro” que sufre a manos de su hermana y cuñado.
Sin embargo, Yolanda Andrade contó que recientemente pudo conocer a la familia de su cuñado Sergio y esto la ha tranquilizado muchísimo, pues incluso aseguró que puede morir tranquila al saber que son gente de bien y que su hermana está rodeada de personas buenas.
Respecto a lo que se ha dicho sobre su dinero, Yolanda Andrade asegura que no le alcanzaría ni la vida ni todo lo que tiene para pagarle a su hermana Marilé por todo lo que ha hecho por ella, además aseguró y dejó claro que no está secuestrada e incluso reveló que diario platica con Thalía.
Y es que de acuerdo con Yolanda, diario habla con Thalía debido a que se entienden muy bien, ya que la cantante padece de Lyme, el cual tiene muchos síntomas muy parecidos a la ELA por lo que muchos doctores pensaron que padecía la misma enfermedad que Thalía y por eso fue difícil de diagnosticar lo que ella tiene.
Finalmente, Yolanda Andrade dijo que todo lo que se ha dicho sobre ella es mentira, incluso aquellos que aseguran que está pensando en someterse a la eutanasia, pues ella cree mucho en Dios y sabe que el decidirá el momento exacto de su muerte, por lo que descarta esa posibilidad, además la conductora sinaloense le envió un mensaje a sus haters.
“Ah otra cosa que quiero aclarar, no me voy a hacer la eutanasia, ni nada de eso, yo no tengo necesidad de pensar en eso, porque Dios es muy generoso conmigo, solo Dios sabe cuándo es el momento, quizás tu maloso o malosa te vas antes que yo pero a otra parte”, finalizó Yolanda