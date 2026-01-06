Yolanda Andrade aclara que no se hará la eutanasia

México.

En entrevista para el programa digital “En Shock”, Yolanda Andrade confirmó que su enfermedad es ELA, esclerosis lateral amiotrófica y que debido a eso es que en muchas ocasiones no puede contestar el teléfono, ya que la luz del celular le molesta mucho, y debido a esto es que se han divulgado rumores sobre el presunto “secuestro” que sufre a manos de su hermana y cuñado.

Sin embargo, Yolanda Andrade contó que recientemente pudo conocer a la familia de su cuñado Sergio y esto la ha tranquilizado muchísimo, pues incluso aseguró que puede morir tranquila al saber que son gente de bien y que su hermana está rodeada de personas buenas.

Respecto a lo que se ha dicho sobre su dinero, Yolanda Andrade asegura que no le alcanzaría ni la vida ni todo lo que tiene para pagarle a su hermana Marilé por todo lo que ha hecho por ella, además aseguró y dejó claro que no está secuestrada e incluso reveló que diario platica con Thalía.