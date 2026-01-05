Fernando Carrillo confirma relación amorosa con Delcy Rodríguez

El actor venezolano Fernando Carrillo volvió a generar controversia tras sus declaraciones en una entrevista concedida al programa matutino “Contigo en la mañana” de Chilevisión, en la que aseguró que Nicolás Maduro y Cilia Flores no son culpables de los cargos que enfrentan actualmente ante la justicia de Estados Unidos. Carrillo defendió al matrimonio presidencial y cuestionó la legitimidad del proceso judicial abierto en Nueva York. Durante la conversación, el intérprete —recordado por su papel protagónico en la telenovela Abigaíl y Rosalinda— también se refirió a Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, a quien calificó como “una de las mujeres más brillantes de la política mundial”. Carrillo recordó además la relación sentimental que mantuvo con Rodríguez entre 2006 y 2007, y destacó su capacidad de liderazgo en un momento que describió como crítico para el país. La revelación del hasta ahora desconocido vínculo sentimental entre Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez surgió durante la entrevista cuando el actor fue consultado directamente sobre la posibilidad de que la vicepresidenta de Venezuela hubiera traicionado a Nicolás Maduro, en el marco de las especulaciones difundidas por medios internacionales tras la captura del mandatario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Ante la pregunta, Carrillo reaccionó con una férrea defensa tanto del presidente como de la vicepresidenta, negando de forma tajante cualquier señalamiento de traición. “Imposible. Si hay alguien chavista en Venezuela es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista en Venezuela es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente, y es imposible. Esa es la opinión que están regando las personas que están aplaudiendo esto”, aseguró el actor. Fernando Carrillo se refirió a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. “Esto siempre ha sido para robarse el petróleo y las riquezas de Venezuela”, comentó.

Más adelante, el entrevistador insistió en la misma línea, preguntándole nuevamente si la supuesta traición pudo haber provenido de Delcy Rodríguez, una versión que ha circulado en algunos medios internacionales. Carrillo volvió a rechazar categóricamente esa hipótesis. “Ya la historia delatará a los traidores. Yo estoy en total desacuerdo con esa opinión que tratan de imponer los medios de comunicación, totalmente falso. La conozco muy bien a la vicepresidenta y hoy primera presidenta de Venezuela, la conozco muy bien. Fue mi pareja y estoy seguro de que la traición no vino por allí”, indicó. La declaración sorprendió al conductor del programa, Eduardo de la Iglesia, quien reaccionó visiblemente impactado y preguntó de forma directa: “¿Ustedes fueron pareja sentimental, pareja amorosa?” Carrillo confirmó el vínculo sin evasivas y profundizó en su testimonio personal: “Así es, tres años. La mujer más inteligente, y hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida. Sabiendo cómo actúa, cómo defiende a su familia, a sus amigos... uno está con grandes mujeres en la vida, inteligentes y triunfadoras. Hará lo que sea más beneficioso para los venezolanos”, afirmó el actor. Las palabras de Carrillo dejaron atónitos a los presentes en el estudio y reavivaron el debate público, no solo por la confirmación de la relación sentimental, sino también por la defensa cerrada que hizo de una de las figuras más influyentes del actual poder político venezolano.

Antecedentes del caso

La controversia se produce en un contexto judicial de alto impacto internacional. El 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados en Caracas y trasladados a Nueva York en una operación militar estadounidense, según informaron autoridades de ese país. Ambos enfrentan cuatro cargos principales: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer dichos artefactos. En su primera audiencia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, celebrada el 5 de enero de 2026, Maduro y Flores se declararon no culpables. El juez Alvin Hellerstein fijó la próxima comparecencia para el 17 de marzo de 2026, en un proceso que, de derivar en condena, podría implicar penas de cadena perpetua. El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que Maduro habría liderado una red criminal vinculada al narcotráfico internacional, mientras que Flores figura como coimputada en dichas operaciones. La acusación fue presentada originalmente en 2020 y ampliada recientemente para incluir nuevos cargos contra la ex primera dama.

La trayectoria de Fernando Carrillo

Fernando Carrillo Roselli, nacido en Caracas en 1966, fue uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas latinoamericanas durante las décadas de 1980 y 1990. Su papel protagónico en Abigaíl, junto a Catherine Fulop, lo catapultó a la fama internacional. Posteriormente participó en producciones como Rosalinda y Siempre te amaré, consolidando su imagen de galán. Además de su carrera actoral, Carrillo incursionó en la música y el modelaje. En el ámbito personal, estuvo casado con Catherine Fulop entre 1988 y 1994, y años más tarde mantuvo una relación con Delcy Rodríguez, hoy figura central del poder político venezolano. En años recientes, Carrillo se ha manifestado públicamente como defensor del chavismo y del gobierno de Nicolás Maduro. Sus intervenciones en medios internacionales han generado polémica, especialmente por calificar a Venezuela como “una gran democracia” y rechazar las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Reacciones y contexto