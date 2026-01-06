Joe Keery supera a Taylor Swift en Spotify tras el final de Stranger Things

La euforia por el final de “Stranger Things” traspasó la pantalla y llegó hasta las plataformas musicales; donde uno de sus protagonistas se convirtió en el número uno.Se trata de Joe Keery, el carismático Steve Harrington en la historia, quien se consolidó como lo más escuchado del Top global de Spotify, por encima, incluso, de la mismísima Taylor Swift.

El actor y músico Joe Keery sorprendió al mundo del entretenimiento al desbancar a Taylor Swift del primer lugar en Spotify. Su tema End of Beginning alcanzó cerca de siete millones de reproducciones en un solo fin de semana, superando a The State of Ophelia, sencillo del más reciente álbum de Swift, que llevaba más de 70 días en la cima de la plataforma.

Lo más llamativo del fenómeno es que la canción de Keery no es nueva: fue lanzada hace más de tres años. Sin embargo, el reciente final de la serie Stranger Things, en la que Keery interpretó al carismático Steve Harrington, parece haber impulsado el interés por su faceta musical.

Taylor Swift había mantenido un dominio sostenido en las listas desde octubre de 2025, cuando estrenó su esperado álbum. El éxito de The fate of Ophelia se consolidó como un fenómeno global y reforzó su posición como una de las artistas más influyentes de la industria musical.

La irrupción de Keery en el primer lugar ha sido interpretada por analistas y seguidores como un efecto colateral del cierre de Stranger Things, una de las producciones más exitosas de Netflix. Tras el desenlace de la serie, muchos fanáticos buscaron mantener el vínculo con el actor a través de su música.

Además de su carrera actoral, Joe Keery ha desarrollado un camino sólido en la música bajo el nombre artístico de Djo. Con este proyecto ha explorado sonidos alternativos y psicodélicos, alejados del mainstream, pero respaldados por una base de seguidores en constante crecimiento.

Su debut musical con el álbum Twenty Twenty, lanzado en 2019, marcó el inicio de una propuesta fresca y experimental. Posteriormente, en 2022, presentó Decide, con el que se consolidó como un artista versátil capaz de combinar su popularidad televisiva con una identidad musical propia.

Antes de iniciar su proyecto en solitario, Keery formó parte de la banda Post Animal, un grupo de rock psicodélico originario de Chicago. Aunque se retiró para enfocarse en su carrera actoral, esa experiencia fue clave en el desarrollo de su estilo musical.

El ascenso de End of Beginning al número uno en Spotify refleja cómo la cultura pop y las plataformas digitales pueden entrelazarse. Un acontecimiento televisivo puede reactivar canciones que parecían haber quedado en el pasado y otorgarles una nueva vigencia.

Para los seguidores de Keery, este logro representa un reconocimiento tardío, pero significativo, a su talento musical. Muchos destacan que su propuesta, aunque menos comercial que la de Swift, ofrece una alternativa artística que ahora recibe mayor visibilidad.

La comparación con Taylor Swift resulta inevitable. Mientras la cantante estadounidense domina la industria con lanzamientos estratégicos y giras multitudinarias, Keery ha logrado un impacto inesperado impulsado por su proyección como actor y la fidelidad de sus fans.

El fenómeno no se limita a las plataformas digitales. Joe Keery y su proyecto Djo tienen programado un concierto en México en marzo de 2026, que promete convocar a miles de seguidores latinoamericanos que han celebrado su reciente éxito.

Con este logro, Keery confirma que su carrera no se limita a la actuación. El final de Stranger Things marca el cierre de una etapa, pero también abre una nueva en la que la música se perfila como su principal carta de presentación ante el público.