'One Battle After Another' triunfa en los Critics Choice Awards

'One Battle After Another' se hizo este domingo con el galardón de mejor película en los premio Critics' Choice, mientras que 'Sinners' y el film de Guillemo del Toro 'Frankenstein' se impusieron cada uno en cuatro de las categorías.

Timothée Chalamet se llevó el premio a mejor actor por 'Marty Supreme', mientras que el de mejor actriz fue para Jessie Buckley por 'Hamnet', con lo que se consolidan como favoritos para los Óscar de este año.

El premio a mejor actriz de reparto fue para Amy Madigan por su papel en la película de terror 'Weapons'. Jacob Elordi ('Frankenstein') dio la sorpresa al llevarse el premio de Sociedad Nacional de Críticos de Cine al imponerse en la categoría de mejor actor de reparto a estrellas como Benicio del Toro ('One Battle After Another').

La película de Guillermo del Toro se llevó otros tres galardones en las categoría de diseño de producción, vestuario y maquillaje, mientras que 'Sinners', que llegaba con 17 nominaciones, igualó los cuatro galardones de 'Frankenstein' con los de mejor guión original, mejor actor joven (Miles Caton), mejor reparto y mejor música.