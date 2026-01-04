Megan Stalter y Paul Downs imitan a Kylie y Timothée Chalamet

Estados Unidos.

Megan Stalter y Paul W. Downs recrearon a la perfección el look de Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

Las coprotagonistas de "Hacks" desfilaron por la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026, este domingo 4 de enero en Los Ángeles.

Los fans notaron de inmediato que su conjunto naranja a juego era un claro homenaje al "look" a juego de Kylie y Timmy en el estreno de Marty Supreme en Los Ángeles, apenas un mes antes.

Tanto "Hacks" como Paul están nominados en el evento de la noche, junto con Timothée, quien también se espera que asista.