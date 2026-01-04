Megan Stalter y Paul Downs imitan a Kylie y Timothée Chalamet

Megan Stalter y Paul W. Downs recrearon a la perfección el look de Kylie Jenner y Timothée Chalamet.
Las coprotagonistas de "Hacks" desfilaron por la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026, este domingo 4 de enero en Los Ángeles.
Los fans notaron de inmediato que su conjunto naranja a juego era un claro homenaje al "look" a juego de Kylie y Timmy en el estreno de Marty Supreme en Los Ángeles, apenas un mes antes.
Tanto "Hacks" como Paul están nominados en el evento de la noche, junto con Timothée, quien también se espera que asista.
Cuando le preguntaron a Megan y Paul sobre sus atuendos, dijeron que el aparente homenaje se reduce a una "coincidencia".
"Ni siquiera sé qué es esto", le dijo Megan con a Keltie Knight de E! News en la alfombra, señalando su atuendo. "Mi estilista lo acaba de sacar".
Mientras que Paul sugirió que los "looks" fueron tomados de la pareja de renombre. "Los tomamos prestados", dijo. "Estamos en producción de la quinta temporada de "Hacks". Así que no tuvimos mucho tiempo para probarnos ni para comprar".
Aunque cuando le preguntaron si llamaron a Timothée y Kylie para los looks, Paul, quien está nominado a Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia, bromeó: "No queremos mencionar nombres".
Pero aunque es poco probable que Timothée y Kylie reinterpreten sus épicos looks naranjas —un homenaje al color que ha dominado el marketing de Marty Supreme—, es probable que la pareja aparezca con looks igual de espectaculares en los premios Critics Choice.