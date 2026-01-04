Kate Beckinsale denuncia humillación corporal tras la muerte de su madre

La actriz británica Kate Beckinsale denunció públicamente haber sido víctima de humillación corporal en redes sociales, luego de atravesar un periodo de profundo dolor personal marcado por la pérdida de familiares cercanos.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Beckinsale explicó que la visible pérdida de peso que ha generado comentarios ofensivos no responde a una decisión estética, sino a las consecuencias físicas y emocionales del duelo por la muerte de su madre, Judy Loe, ocurrida en 2025, y el fallecimiento previo de su padrastro.

La intérprete, de 52 años, recordó además el impacto que tuvo en su infancia la muerte de su padre, el actor Richard Beckinsale, cuando ella tenía apenas cinco años. Ese trauma, señaló, vuelve a resonar ahora en medio de nuevas pérdidas familiares.

“2025 fue un año realmente duro. Perdí a mi madre, y antes a mi padrastro. Ya había visto morir a mi padre siendo niña. Todo esto afecta tu cuerpo, tu apetito, tu energía”, expresó la actriz visiblemente emocionada.

Frente a los comentarios de usuarios que cuestionaron su apariencia física, Beckinsale respondió con firmeza. “Y para todos los que se sienten incómodos porque estoy demasiado delgada o no soy como ellos esperan que sea, ojalá tuvieran padres como los míos”, escribió, en alusión al legado emocional de su familia.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La actriz subrayó que el duelo ha tenido un impacto directo en su salud física, provocando una pérdida de apetito que no debe confundirse con trastornos alimenticios voluntarios. “No es anorexia, es dolor”, aclaró.

Beckinsale hizo un llamado a la empatía y al respeto hacia quienes atraviesan batallas internas que no siempre son visibles. “No sabemos lo que cada persona carga en su vida. El sufrimiento no debería ser motivo de burla”, añadió.

Su testimonio reavivó el debate sobre el impacto del acoso digital y el body shaming en la salud mental de las figuras públicas, así como la responsabilidad colectiva en el uso de las redes sociales.

Kate Beckinsale es conocida por su papel protagónico en la saga Underworld, donde interpretó a la vampira Selene, consolidándose como una de las figuras femeninas más icónicas del cine de acción de las últimas décadas.

Su filmografía incluye títulos como Pearl Harbor (2001), The Aviator (2004) y Click (2006), además de producciones británicas y comedias románticas que demostraron su versatilidad como actriz.

Con más de tres décadas de trayectoria, Beckinsale ha combinado cine comercial con proyectos independientes, manteniéndose como una presencia constante en la industria y en la cultura popular.

La decisión de la actriz de compartir su experiencia personal y denunciar la humillación corporal fue reconocida por colegas y seguidores, quienes destacan que su testimonio visibiliza la relación entre duelo, salud emocional y apariencia física, y abre un espacio necesario para la empatía en un contexto de hiperexposición digital.