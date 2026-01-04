Finn Wolfhard confirma su regreso al universo de IT

Finn Wolfhard ha confirmado que su vínculo con el universo de IT no ha terminado. El actor canadiense anticipó que volverá a trabajar junto a Andy Muschietti en un nuevo proyecto relacionado con la franquicia, una noticia que ha despertado gran expectativa entre los seguidores del terror contemporáneo.

El nombre de Wolfhard vuelve así a resonar con fuerza en el género. Conocido mundialmente por interpretar a Richie Tozier en IT (2017) y IT: Chapter Two (2019), el actor reveló que su participación en el universo creado por Stephen King continuará en una producción actualmente en desarrollo.

La confirmación llega tras el estreno de Welcome to Derry, serie derivada de HBO que expande la mitología de Pennywise y que ya dejó pistas sobre la posible presencia de Richie Tozier. En el final de temporada, un cameo fotográfico del joven miembro del Club de los Perdedores abrió la puerta a futuras apariciones.

En entrevistas recientes, Wolfhard explicó que desde 2021 sabía que estaba vinculado al proyecto. Tanto Andy Muschietti, director de las películas de IT, como Barbara Muschietti, productora de la franquicia, le adelantaron que su personaje tendría algún tipo de participación en la nueva serie, algo que ahora se ha hecho público.

“Lo sabía hace años, de hecho. Cuando empezaron a pensar en esa serie, probablemente fue en 2021. Barbara y Andy me dijeron: ‘Estás involucrado’. Sí, estoy conectado”, declaró el actor en una entrevista con Esquire.

Finn Wolfhard alcanzó la fama internacional gracias a su papel de Mike Wheeler en Stranger Things, la exitosa serie de Netflix que lo convirtió en un referente juvenil. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente vulnerables lo posicionó rápidamente en proyectos de alto perfil.

Además de Stranger Things y IT, Wolfhard participó en películas como Ghostbusters: Afterlife (2021), donde mostró su versatilidad dentro del cine fantástico, así como en producciones independientes que han consolidado su perfil como actor en ascenso.

La franquicia IT, dirigida por Andy Muschietti, se convirtió en un fenómeno cultural y comercial. La primera entrega superó los 700 millones de dólares en recaudación mundial, mientras que la secuela consolidó a su elenco juvenil como una nueva generación de figuras del cine de terror.

Welcome to Derry, estrenada en 2025, amplió el universo narrativo al explorar los orígenes de Pennywise y la historia de la ciudad maldita. La serie fue recibida con entusiasmo por los fanáticos y dejó abiertas múltiples líneas temporales para futuras producciones.

El regreso de Wolfhard como Richie Tozier funciona como un puente entre las películas y la serie, refuerza la continuidad de la saga y ofrece a los seguidores la posibilidad de reencontrarse con uno de los personajes más queridos del Club de los Perdedores.

Andy Muschietti se mantiene como figura central en la expansión del universo IT. Su nueva colaboración con Wolfhard reafirma la intención de conservar la esencia de la franquicia mientras se exploran nuevas historias dentro de su mitología.

Aunque aún no se han revelado detalles concretos sobre el proyecto, la confirmación de la participación de Finn Wolfhard junto a Andy Muschietti ha generado una fuerte expectativa. Los fanáticos esperan que esta alianza vuelva a ofrecer una experiencia aterradora y emotiva, fiel al legado de Stephen King.