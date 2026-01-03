Tommy Lee Jones rompe el silencio tras muerte de su hija

El actor Tommy Lee Jones emitió un comunicado en el que expresó su sentir tras la reciente pérdida de su hija ficticia, Victoria Jones.
En el mensaje, Jones agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió respeto a la privacidad de su familia en este difícil momento.
El artista de 79 años y su familia emitieron un comunicado que fue citado por el portal TMZ a horas de la noche del pasado 2 de enero.
"Agradecemos todas sus amables palabras, pensamientos y oraciones", dijo el actor y sus familiares.
"Les rogamos que respeten nuestra privacidad durante estos momentos difíciles. Gracias", finalizaron sin ahondar en las honras fúnebres ni tampoco en detalles que tuvieran qué ver con la causa del deceso.
Trágico
Victoria Jones fue encontrada muerta el pasado 1 de enero en San Francisco, California.
Fuentes policiales informaron a TMZ que Victoria Jones fue encontrada sin vida en el famoso hotel Fairmont, en San Francisco, en la madrugada del jueves.
Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco informó que las unidades del este servicio acudieron al lujoso hotel a las 2:52 a. m. hora local, tras haber sido informados de que se había producido una emergencia médica.
LEA: Un Tal Fredo arremete contra Erik "El Charro": esto fue lo que dijo
Al llegar, los médicos de urgencias realizaron una evaluación y la persona fue declarada muerta en el lugar. TMZ señala que toda la información recabada por los equipos que acudieron al lugar fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para una mayor investigación.
No obstante, un médico forense también llegó al lugar y realizó una investigación preliminar.
Sobre su vida
Victoria, que tenía 34 años, era hija de Tommy Lee Jones, de 79, y su primera esposa, Kimberlea Cloughley.
Siguió brevemente los pasos de su padre, debutando como actriz en Hombres de Negro II (2002) (Men In Black II), cuando aún era adolescente.
Posteriormente, apareció en One Tree Hill (2003) y en Los Tres Entierros de Melquíades Estrada (2005), película dirigida por su padre en la que también participó su madrastra, Dawn Laurel-Jones, quien fue la fotógrafa.