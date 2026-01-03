Tommy Lee Jones rompe el silencio tras muerte de su hija

Estados Unidos.

El actor Tommy Lee Jones emitió un comunicado en el que expresó su sentir tras la reciente pérdida de su hija ficticia, Victoria Jones.

En el mensaje, Jones agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió respeto a la privacidad de su familia en este difícil momento.

El artista de 79 años y su familia emitieron un comunicado que fue citado por el portal TMZ a horas de la noche del pasado 2 de enero.

"Agradecemos todas sus amables palabras, pensamientos y oraciones", dijo el actor y sus familiares.

"Les rogamos que respeten nuestra privacidad durante estos momentos difíciles. Gracias", finalizaron sin ahondar en las honras fúnebres ni tampoco en detalles que tuvieran qué ver con la causa del deceso.