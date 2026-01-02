Un Tal Fredo arremete contra Erik "El Charro": esto fue lo que dijo

El creador de contenido Alfredo Cantú Villarreal, mejor conocido como "Un tal Fredo", anunció que el próximo domingo 4 de enero estrenará un nuevo capítulo de su podcast en el que tendrá como invitada especial a Mayra Alejandra.
Sin embargo, esta noticia no ha caído nada bien a Erik Roberto, "El Charro", pues este afirma que su expareja, Mayra Alejandra, solo asiste a entrevistas para difamarlo.
"Estoy esperando el podcast de Un tal Fredo porque sé que me va a acabar, sé que se van a burlar de mí, sé que van a haber también este mentiras en este podcast y entonces yo voy a tener que decirle al juez, mire mi señor aquí está también la evidencia de que ella no ha parado de difamarme, de burlarse y hacerme un acoso, esto ya es un acoso cibernético", dijo Erik "El Charro" en un video al enterarse del capítulo que estrenará Un Tal Fredo con sMayra Alejandra.
Y ante las declaraciones de Erik Roberto, Un Tal Fredo no se quedó callado y arremetió contra el creador de contenido.
"El charro es un narcisista y te lo voy a demostrar sin tener que ser psicólogo.. Nos quiere hacer creer como que él es la víctima y el pobrecito que le están acosando cibernéticamente, como todo narcisista cuando ya no tiene armas se hace la víctima y empieza a culpar a los demás por sus propias acciones", arremetió Un Tal Fredo contra Erik, "El charro".
"Los que han seguido esta historia saben que al principio cuando estaban juntos él le hacía creer a ella que ella no era nada sin él, cuando lo deja empieza a ceder él para convencerla de regresar con él, después cuando vuelven a terminar y el chantaje ya no funciona empieza a amedrentarla en redes sociales, a ventilar su información personal, a decir sarta de mamadas o bajándola y diciendo mil cosas creyendo que ella todavía va a reaccionar a ese sistema de poder que había ejercido para con ella, pero eso no le funcionó con Mayra Alejandra", agregó el creador digital.
"El Charro no se la saca de la boca, todos los días hace contenido, publicaciones, comentarios y cosas privadas acerca de ella entonces quién es el que está cibernéticamente acosando, pero como él sabe que este podcast tiene una gran audiencia la cual es internacional y por fin se le va a desenmascarar completamente y le vamos a arrancar la poquita dignidad que le queda ahora si tiene miedo. Anteriormente se estaba burlando ahora ya estás amenazando e indicando que todo lo va a ver un juez. Claro que va a ver un juez como todo lo que tú has hecho y no te has cansado y todas las evidencias están en todos tus videos en todas tus publicaciones, en meterte a la casa La Mayrita, entonces no vengas a hacerla como si ella es la mala", indicó el creador de cobtenido en sus redes sociales.
"Como todo narcisista, cuando un narcisista no te puede controlar más va a intentar controlar lo que los demás piensen de ti, pero este no es el caso porque Mayra no está sola, ya no es esa morrita indefensa cuando estaba contigo, y te topaste con pared te lo dije, yo estoy más loco que tú. No ha nacido en el internet quien se atreva o sobreviva. Vé cómo le ha ido a todos los que me han intentado funar, así es que ahora te aguantas te subiste, te paseas", concluyó Un Tan Fredo en su videoclip.
Durante varios años, El Charro y La Mayrita, como se hacían llamar en redes sociales, solían compartir videos graciosos de su vida como esposos y padres de tres hijos. Sin embargo, tras cámaras, Mayra Alejandra sufría varios atropellos.
Mayra Aejandra estuvo casada con "El Charro" durante 15 años, y fruto de esto nacieron tres niños, quienes tras la separación, se quedaron bajo la custodia de su madre.