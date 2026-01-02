Un Tal Fredo arremete contra Erik "El Charro": esto fue lo que dijo

"El Charro no se la saca de la boca, todos los días hace contenido, publicaciones, comentarios y cosas privadas acerca de ella entonces quién es el que está cibernéticamente acosando, pero como él sabe que este podcast tiene una gran audiencia la cual es internacional y por fin se le va a desenmascarar completamente y le vamos a arrancar la poquita dignidad que le queda ahora si tiene miedo. Anteriormente se estaba burlando ahora ya estás amenazando e indicando que todo lo va a ver un juez. Claro que va a ver un juez como todo lo que tú has hecho y no te has cansado y todas las evidencias están en todos tus videos en todas tus publicaciones, en meterte a la casa La Mayrita, entonces no vengas a hacerla como si ella es la mala", indicó el creador de cobtenido en sus redes sociales.