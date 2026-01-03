Netflix y Warner Bros.: ¿el fin de los estrenos largos en cines?

Hollywood enfrenta un nuevo remezón en su modelo de negocio. Tras concretarse la compra de Warner Bros. por parte de Netflix, la compañía de streaming anunció una estrategia que podría redefinir la relación entre las salas de cine y las plataformas digitales: las películas del histórico estudio tendrían apenas 17 días de exhibición en cines antes de incorporarse al catálogo de Netflix.

En la actualidad, la ventana estándar de exclusividad en salas de cine ronda los 45 días. Netflix considera que este plazo resulta obsoleto frente a los hábitos de consumo digital, en los que los usuarios demandan acceso casi inmediato a los estrenos.

La medida impactaría tanto a producciones de menor presupuesto como a grandes franquicias de la cultura pop, incluyendo títulos de DC Comics y sagas como The Batman.

Exhibidores y cadenas de cine consideran la decisión un golpe directo a su modelo de negocio, dado que la recaudación en taquilla depende de mantener los estrenos en cartelera durante varias semanas.

Expertos de la industria califican la estrategia como “fulminante para el negocio del cine” y advierten que podría acelerar el declive de las salas tradicionales.

Algunos analistas señalan que Netflix buscaría replicar su práctica habitual con producciones propias, que suelen tener estrenos limitados en cines principalmente para cumplir con los requisitos de la Academia de Hollywood y competir en los premios Oscar.

Películas de alto presupuesto como Man of Tomorrow, dirigida por James Gunn, o The Batman 2, prevista para 2027, podrían tener un paso breve por la pantalla grande.

El movimiento reabre el debate sobre el futuro del cine como experiencia colectiva frente al consumo individual a través del streaming.

Mientras tanto, competidores como Paramount y Disney observan con atención, ante la posibilidad de que esta decisión marque un precedente para toda la industria audiovisual.

Netflix apuesta por un modelo de distribución acelerado que prioriza su plataforma digital sobre las salas de cine. Aunque responde a la demanda del público en línea, la estrategia amenaza con transformar —y posiblemente reducir— la experiencia cinematográfica tal como se la conoce hoy.