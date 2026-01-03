Erik "El Charro" dice que ya no mencionará a su ex, Mayra, por salud mental

A través de sus redes sociales, Erik Roberto, mejor conocido como "El Charro", afirmó que ya no va a mencionar a su expareja, Mayra Alejandra.
Y es que desde que ambas personalidades de las redes sociales anunciaron su separación definitiva, tanto Erik como Mayra se han visto envueltos de un espiral de acusaciones y enfrentamientos.
El Charro ha reconocido que cometió muchos errores durante su matrimonio, pero también afirma que lleva sobrio ocho meses, esto como parte de su proceso de cambio.
Sin embargo, y según ha publicado en varios videos en sus plataformas, El Charro le ha reclamado a su expareja por haberlo "abandonado" cuando más la necesitaba.
Por su parte, Mayra Alejandra ha dicho en entrevistas y en sus redes sociales que ella tomó la decisión de separarse porque ya se había cansado de muchas situaciones que habían apagado su brillo, y por esto necesitaba reencontrarse a sí misma.
Decide dejar de hablar de su ex
Pero después de toda la polémica que ambos han generado en redes, ahora Erik Roberto ha compartido un video en el que promete no volver a hablar de su ex y madre de sus tres hijos.
"No volveré hablar de el caso de mi ex ni sobre mi divorcio. Es una sana decisión por paz mental. Que Dios se encargue", expresó Erik Roberto en el video que publicó en redes sociales, y en el que aparece acompañado por su nueva novia, a quien solo se le conoce como "La Chica Misteriosa".
"Tengo que cuidar mi alma y cuidar mi corazón, y lamentablemente amigos he dejado que el rencor, que todos estos sentimientos negativos se apoderen de mi. Decía yo bueno, también necesito cuidar de mis emociones", agregó en el video.
LEA: Un Tal Fredo arremete contra Erik "El Charro": esto fue lo que dijo
"Así que en este video quiero comentarles que ya no voy a hablar más del tema, ya no voy a mencionar en ningún video a mi ex, ni a las relaciones que ella pueda tener. Quiero decirles que les deseo lo mejor, que voy a dejar de yo pelear, voy a dejar que mi abogado, que Dios... ahora sí como dicen, que sea lo que Dios quiera referente a los bienes", explicó el creador de contenido, dando así por terminada su batalla en redes sociales con su expareja, antes conocida como "La Mayrita".
Mira el video: