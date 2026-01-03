Erik "El Charro" dice que ya no mencionará a su ex, Mayra, por salud mental

Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, Erik Roberto, mejor conocido como "El Charro", afirmó que ya no va a mencionar a su expareja, Mayra Alejandra.

Y es que desde que ambas personalidades de las redes sociales anunciaron su separación definitiva, tanto Erik como Mayra se han visto envueltos de un espiral de acusaciones y enfrentamientos.

El Charro ha reconocido que cometió muchos errores durante su matrimonio, pero también afirma que lleva sobrio ocho meses, esto como parte de su proceso de cambio.

Sin embargo, y según ha publicado en varios videos en sus plataformas, El Charro le ha reclamado a su expareja por haberlo "abandonado" cuando más la necesitaba.

Por su parte, Mayra Alejandra ha dicho en entrevistas y en sus redes sociales que ella tomó la decisión de separarse porque ya se había cansado de muchas situaciones que habían apagado su brillo, y por esto necesitaba reencontrarse a sí misma.