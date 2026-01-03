Critics Choice Awards 2026: guía para verlos online y en televisión

La 31.ª edición anual de los Critics Choice Awards, la primera gran entrega de premios competitiva de 2026, se celebrará el domingo 4 de enero en el Barker Hangar de Santa Mónica.

La ceremonia será presentada nuevamente por Chelsea Handler y tendrá una duración aproximada de tres horas. El evento se transmitirá en vivo por E! y USA Network, con cobertura a partir de las 7:00 p. m. ET / 4:00 p. m. PT.

El especial EN VIVO desde la alfombra roja, producido por E!, se transmitirá a partir de las 5:00 p. m. ET / 2:00 p. m. PT por E! y USA Network. La cobertura estará a cargo de Justin Sylvester y Keltie Knight, acompañados por Will Marfuggi y Erin Lim.

En Honduras, los Critics Choice Awards 2026 se podrán ver en los siguientes horarios: Ceremonia principal:6:00 p. m. (hora de Honduras) con transmisión por E! y USA Network. Alfombra roja:4:00 p. m. (hora de Honduras)