Critics Choice Awards 2026: guía para verlos online y en televisión

La 31.ª edición anual de los Critics Choice Awards, la primera gran entrega de premios competitiva de 2026, se celebrará el domingo 4 de enero en el Barker Hangar de Santa Mónica.
La ceremonia será presentada nuevamente por Chelsea Handler y tendrá una duración aproximada de tres horas. El evento se transmitirá en vivo por E! y USA Network, con cobertura a partir de las 7:00 p. m. ET / 4:00 p. m. PT.
El especial EN VIVO desde la alfombra roja, producido por E!, se transmitirá a partir de las 5:00 p. m. ET / 2:00 p. m. PT por E! y USA Network. La cobertura estará a cargo de Justin Sylvester y Keltie Knight, acompañados por Will Marfuggi y Erin Lim.
En Honduras, los Critics Choice Awards 2026 se podrán ver en los siguientes horarios: Ceremonia principal:6:00 p. m. (hora de Honduras) con transmisión por E! y USA Network. Alfombra roja:4:00 p. m. (hora de Honduras)
¿Quién encabeza las nominaciones de los Critics Choice Awards?
Las nominaciones de este año están lideradas por Sinners, el thriller de Warner Bros. dirigido por Ryan Coogler, con Michael B. Jordan en un doble papel protagónico. La película obtuvo 17 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Guion.
Le sigue One Battle After Another, también de Warner Bros., dirigida por Paul Thomas Anderson, con 14 nominaciones.
Las películas nominadas a Mejor Película son: Bugonia (Focus Features), Frankenstein (Netflix), Hamnet (Focus Features), Jay Kelly (Netflix), Marty Supreme (A24), Sentimental Value (Neon), Train Dreams (Netflix), y Wicked: For Good (Universal).
En el apartado televisivo, las producciones de Netflix Adolescence (seis nominaciones) y Nobody Wants This (cinco nominaciones) encabezan la lista.
Este año se incorporan cuatro nuevas categorías: Mejor Serie de Variedades, Mejor Diseño de Escenas de Acción, Mejor Reparto y Elenco y Mejor Sonido.
La categoría de Mejor Reparto y Elenco se convierte oficialmente en parte de los Premios Óscar a partir de esta edición, mientras que Mejor Diseño de Escenas de Acción será incorporada a los Oscar en 2027.
¿Quiénes son los presentadores de los Critics Choice Awards 2026?
Entre los presentadores confirmados se encuentran Ali Larter, Alicia Silverstone, Allison Janney, Arden Cho, Ava DuVernay, Bradley Whitford, Billy Bob Thornton, Colman Domingo, Diego Luna, EJAE, Hannah Einbinder, Jeff Goldblum, Jessica Williams, Justin Hartley, Kaley Cuoco, Marcello Hernández, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Noah Schnapp, Quinta Brunson, Regina Hall, Rhea Seehorn, Sebastian Maniscalco y William H. Macy, entre otros.