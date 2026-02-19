Autopsia confirma que Gina Gutiérrez fue estrangulada

San Pedro Sula, Honduras

El dictamen de la autopsia de la muerte de Gina Gutierrez Pérez, ocurrido en 2023, ya fue entregado por Medicina Forense a la Unidad de Femicidios de la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Autoridades del Ministerio Público (MP) informaron que el dictamen establece que Gina Gutiérrez Pérez murió por estrangulamiento y que la manera de muerte fue homicida, lo que refuerza la hipótesis de los investigadores de que el principal sospechoso del crimen es Sergio David Florentino Díaz, quien fue su esposo.

Según el Ministerio Público, la autopsia fue remitida a la Fiscalía en octubre de 2025. Actualmente, los fiscales están a la espera de que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) envíe el expediente investigativo para presentar el requerimiento fiscal contra Florentino Díaz por el crimen de Gina Gutiérrez Pérez, ocurrido el 26 de diciembre de 2023. El caso fue retomado por la Fiscalía en septiembre de 2025, luego de que Florentino Díaz fuera capturado y enviado a prisión, acusado de matar a su segunda esposa, Brenda Janeth Gómez Pérez, quien también habría sido estrangulada. El 10 de septiembre de 2025, Brenda Janeth Gómez Pérez (de 28 años) fue encontrada sin vida en el asiento trasero de una camioneta estacionada en las cercanías del puente Los Bordos, en el sector de Bermejo, San Pedro Sula.

A Brenda Gómez y a Gina Gutiérrez las mataron con patrón similar

De acuerdo con información policial, Sergio David Florentino Díaz conducía el vehículo y habría intentado trasladar el cadáver de Brenda Janeth Gómez Pérez a una funeraria para sepultarlo sin notificar a las autoridades. Las investigaciones sostienen que Florentino Díaz habría asesinado a Gina Gutiérrez Pérez bajo un patrón similar, mediante sofocación mecánica, presuntamente el mismo método utilizado contra su segunda esposa. Según los análisis de los investigadores, el imputado asfixiaba a las víctimas utilizando almohadas u otros objetos blandos, con el fin de no dejar huellas visibles y simular muertes naturales.