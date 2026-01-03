Hija de Tommy Lee Jones fue vista consumiendo sustancias ilícitas

Según informes de varios medios estadounidenses, Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones, fue vista consumiendo cocaína antes de su impactante muerte a los 34 años.
Un testigo informó a los servicios de emergencia que Victoria había estado consumiendo cocaína antes de su muerte, según informó TMZ.
Fuentes policiales informaron al medio TMZ que los labios y las uñas de Victoria estaban teñidos de azul cuando llegaron al lugar de los hechos en el lujoso hotel Fairmont San Francisco el jueves.
Fuentes del medio explicaron que sospechaban de una sobredosis.
Fuentes de TMZ también indicaron que Victoria se encontraba en el Fairmont con un "grupo de tres o cuatro personas" y que estaban celebrando el Año Nuevo.
Victoria fue encontrada inconsciente en el piso 14 la madrugada del jueves.
Una llamada al 911 obtenida por TMZ indicó una posible sobredosis debido a la decoloración de los labios y las uñas de Victoria.
Los transeúntes le practicaron RCP y los paramédicos intentaron reanimar a Victoria al llegar, pero finalmente fue declarada muerta en el lugar.
Aún no se ha determinado la causa oficial de la muerte, y el Departamento de Policía de San Francisco no encontró indicios de suicidio, crimen ni parafernalia de drogas.
El actor de "Hombres de Negro", de 79 años, y su familia respondieron a la muerte de Victoria en un comunicado obtenido por Page Six el viernes por la noche.
"Agradecemos todas las amables palabras, pensamientos y oraciones", escribió la familia. "Por favor, respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles. Gracias".