Hija de Tommy Lee Jones fue vista consumiendo sustancias ilícitas

Estados Unidos.

Según informes de varios medios estadounidenses, Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones, fue vista consumiendo cocaína antes de su impactante muerte a los 34 años.

Un testigo informó a los servicios de emergencia que Victoria había estado consumiendo cocaína antes de su muerte, según informó TMZ.

Fuentes policiales informaron al medio TMZ que los labios y las uñas de Victoria estaban teñidos de azul cuando llegaron al lugar de los hechos en el lujoso hotel Fairmont San Francisco el jueves.

Fuentes del medio explicaron que sospechaban de una sobredosis.

Fuentes de TMZ también indicaron que Victoria se encontraba en el Fairmont con un "grupo de tres o cuatro personas" y que estaban celebrando el Año Nuevo.