Celebridades compiten en reto de MrBeast y Kevin Hart por beneficencia

El creador de contenido Jimmy “MrBeast” Donaldson, uno de los youtubers más influyentes del mundo, inició 2026 con un proyecto que apunta a convertirse en uno de los eventos digitales más comentados del año.

En colaboración con el actor y comediante Kevin Hart, reunió a 30 celebridades internacionales para participar en un desafío cuyo premio final será de un millón de dólares, destinado íntegramente a causas benéficas.

Entre los participantes confirmados figuran: Eugenio Derbez, actor y productor mexicano, uno de los representantes latinos más destacados del desafío.

Diplo, DJ y productor musical estadounidense. Paris Hilton, empresaria y figura mediática. Josh Peck, actor estadounidense.La banda australiana 5 Seconds of Summer, entre otros invitados.

La iniciativa forma parte de la estrategia de promoción de la segunda temporada de Beast Games, el programa de competencia producido por MrBeast para Prime Video.

El formato del desafío

El evento, descrito como un charity match, combina entretenimiento con impacto social. Las celebridades deberán superar pruebas diseñadas al estilo de los desafíos virales característicos de MrBeast, conocidos por su escala, creatividad y alto nivel de producción.

A diferencia de otros formatos competitivos, el ganador no recibirá el dinero de manera personal, sino que lo donará a una organización benéfica previamente seleccionada.