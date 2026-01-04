El actor Bret Hanna-Shuford muere de un extraño cáncer

Estados Unidos.

El ex artista de Broadway e influencer, Bret Hanna-Shuford, falleció. Tenía 46 años.

“Con gran pesar les compartimos la noticia de que esta mañana temprano, nos despedimos del hombre, esposo y papá más maravilloso del universo”, escribió el esposo de Bret, Stephen Hanna-Shuford, en un comunicado el sábado 3 de enero a través de su página de Instagram “Broadway Husbands”.

“Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz, con amor y rodeado de su familia. Nuestros corazones están rotos, pero seguiremos haciendo que se sienta orgulloso de nosotros”.

A Bret, a quien le sobreviven Stephen y su hijo Maverick, de 3 años, le diagnosticaron linfoma de células T el año pasado (el linfoma de células T, según la Lymphoma Research Foundation, es una forma rara de linfoma no hodgkiniano que puede desarrollarse en los tejidos linfoides, como los ganglios linfáticos y el bazo).

“Oficialmente ha pasado un mes desde que fui al hospital y recibí una serie de [diagnósticos erróneos] hasta descubrir que tengo linfoma de células T”, escribió Bret a través deen septiembre de 2025. “Ha sido un proceso frustrante que finalmente parece tener solución. Va a ser una recuperación larga, más larga de lo que pensé”.

Bret residió en un hospital local mientras recibía tratamiento, incluida la quimioterapia, durante los últimos meses.

“¡Feliz Día de Acción de Gracias! Muy agradecido de que hoy hayamos podido pasar un rato juntos con papá en el hospital”, escribió Stephen a través de Instagram en noviembre de 2025. “Tenemos esperanzas en su nuevo tratamiento”.

Semanas después, Stephen visitó a Bret para celebrar la Navidad.