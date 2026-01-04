Sean Astin ayuda a Tylor Chase, exactor de Nickelodeon en crisis

El actor estadounidense Sean Astin, reconocido por interpretar a Samwise Gamgee en la trilogía de El Señor de los Anillos, se ha involucrado personalmente para ayudar a Tylor Chase, exactor de Nickelodeon que atraviesa una situación de indigencia y problemas de salud mental.

La información fue confirmada por Daniel Curtis Lee, actor y amigo cercano de Chase, recordado por su papel de “Cookie” en Manual de supervivencia escolar de Ned. Lee ha acompañado a su excompañero durante los últimos meses en distintos intentos por sacarlo de la calle y lograr que acceda a tratamiento.

Según Lee, la intervención de Astin podría resultar determinante. “Sean es un héroe para Tylor. Él lo admira profundamente por El Señor de los Anillos. Su presencia lo conmovió”, declaró, al relatar el impacto emocional que tuvo el encuentro entre ambos actores.

Tylor Chase, de 36 años, se hizo conocido por su participación en una serie de Nickelodeon, donde interpretó al personaje Martin Qwerly. Sin embargo, en los últimos años enfrentó problemas de adicción y salud mental que derivaron en la pérdida de estabilidad personal y económica, hasta quedar en situación de calle en California.

Daniel Curtis Lee explicó que previamente intentó ayudarlo cubriendo una estadía temporal en un hotel, aunque Chase abandonó el lugar poco después. A pesar de ello, el actor insistió en buscar nuevas formas de apoyo, convencido de que su amigo merece una oportunidad para recuperarse.

La participación de Sean Astin se concretó a finales de diciembre de 2025, cuando se organizó un encuentro entre ambos. De acuerdo con los testimonios recogidos, Chase quedó profundamente afectado por la reunión y comenzó a reflexionar sobre su situación personal.

Astin, además de su carrera artística, mantiene un perfil activo en la defensa del bienestar de los actores y ha participado en iniciativas vinculadas al apoyo gremial y comunitario dentro de la industria del entretenimiento.

El caso de Tylor Chase generó preocupación tanto en la comunidad artística como entre seguidores de Nickelodeon, quienes han expresado su inquietud por el deterioro del exactor en los últimos años.

La intervención de Astin fue recibida como un gesto de solidaridad y humanidad, y reavivó el debate sobre la vulnerabilidad de muchos intérpretes infantiles al llegar a la adultez sin redes de contención adecuadas.

Sean Astin cuenta con una extensa trayectoria en cine y televisión. Además de El Señor de los Anillos, participó en títulos emblemáticos como The Goonies (1985), Rudy (1993) y en series recientes como Stranger Things, donde interpretó a Bob Newby.

Su carrera lo consolidó como una figura respetada y cercana dentro de la industria, y su involucramiento en el caso de Chase refuerza la importancia del apoyo colectivo frente a situaciones de crisis personal.

Aunque el futuro de Tylor Chase sigue siendo incierto, la posibilidad de que acepte tratamiento se ha fortalecido tras la intervención de Astin. Para muchos, este gesto simboliza el valor de la empatía y la responsabilidad compartida en el mundo del espectáculo.