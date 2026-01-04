Leonardo DiCaprio no pudo asistir a gala de premios ¿Por culpa de Maduro?

Leonardo DiCaprio no pudo presentarse en una entrega de premios en California el sábado 3 de enero, debido a las consecuencias de la operación militar estadounidense en Venezuela.
DiCaprio, de 51 años, debía aceptar el Desert Palm Achievement Award por su aclamada actuación en la película candidata al Oscar ‘One Battle After Another’ en la Gala de Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, pero no pudo viajar al evento.
“Leonardo DiCaprio no podrá acompañarnos en persona esta noche debido a interrupciones inesperadas en los viajes y restricciones del espacio aéreo”, confirmó un portavoz del Palm Springs International Film Festival a Us Weekly.
“Si bien extrañaremos celebrar con él en persona, nos honra reconocer su excepcional trabajo y sus contribuciones perdurables al cine. Su talento y dedicación al arte siguen inspirando, y estamos encantados de celebrarlo con el Desert Palm Achievement Award esta noche”.
El actor debía partir de San Bartolomé hacia California para asistir a la gala de Palm Springs el sábado por la noche, pero su vuelo programado no pudo despegar debido a las restricciones del espacio aéreo en la zona, relacionadas con la acción militar estadounidense en Venezuela, según Variety.
Crisis y vuelos suspendidos
DiCaprio y su novia Vittoria Ceretti pasaron tiempo con la leyenda de la NFL Tom Brady en un yate frente a la costa de San Bartolomé el día de Año Nuevo. Por lo que el actor debía viajar desde esa zona hasta Palm Springs.
Es probable que otros también hayan afrontado problemas de viaje similares, ya que el Aeropuerto Internacional de Palm Springs anunció a través de X el sábado que “un problema de control de tráfico aéreo de la FAA” afectaba los vuelos.
“Los vuelos de salida están actualmente en tierra”, tuiteó el aeropuerto. “Las aeronaves han podido llegar, aunque algunos vuelos de llegada se han desviado y se esperan retrasos. Esto no es específico de PSP y afecta a varios aeropuertos del sur de California. Los viajeros deben consultar directamente con su aerolínea para obtener la información más reciente sobre sus vuelos. PSP compartirá actualizaciones según sea necesario”.
Los vuelos estuvieron suspendidos durante aproximadamente cuatro horas antes de que el Aeropuerto Internacional de Palm Springs confirmara que las órdenes de “parada en tierra” finalmente habían sido “levantadas” alrededor de las 4:20 p. m., hora del Pacífico.
Más temprano el sábado, el presidente Donald Trump anunció que fuerzas estadounidenses realizaron una redada militar que condujo a la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. El político y su esposa estuvieron inicialmente retenidos en el USS Iwo Jima antes de ser llevados a tierra en Nueva York para enfrentar un juicio penal.