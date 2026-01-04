Leonardo DiCaprio no pudo asistir a gala de premios ¿Por culpa de Maduro?

Estados Unidos.

Leonardo DiCaprio no pudo presentarse en una entrega de premios en California el sábado 3 de enero, debido a las consecuencias de la operación militar estadounidense en Venezuela.

DiCaprio, de 51 años, debía aceptar el Desert Palm Achievement Award por su aclamada actuación en la película candidata al Oscar ‘One Battle After Another’ en la Gala de Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, pero no pudo viajar al evento.

“Leonardo DiCaprio no podrá acompañarnos en persona esta noche debido a interrupciones inesperadas en los viajes y restricciones del espacio aéreo”, confirmó un portavoz del Palm Springs International Film Festival a Us Weekly.

“Si bien extrañaremos celebrar con él en persona, nos honra reconocer su excepcional trabajo y sus contribuciones perdurables al cine. Su talento y dedicación al arte siguen inspirando, y estamos encantados de celebrarlo con el Desert Palm Achievement Award esta noche”.

El actor debía partir de San Bartolomé hacia California para asistir a la gala de Palm Springs el sábado por la noche, pero su vuelo programado no pudo despegar debido a las restricciones del espacio aéreo en la zona, relacionadas con la acción militar estadounidense en Venezuela, según Variety.