Ana Bárbara anuncia su retiro: “Lo necesita mi alma”

Estados Unidos.

Ana Bárbara comenzó el 2026 en pleno Times Square de Nueva York, uno de los escenarios más envidiados por artistas para presentarse durante las celebraciones de Año Nuevo.

La originaria de Rioverde, San Luis Potosí, llevó sus éxitos a Estados Unidos, al mismo sitio y la misma noche donde se presentaron figuras de la talla de Diana Ross.

Sin embargo, la noticia que sorprendió fue la que dio ante las cámaras de Univision, cuando le preguntaron sus planes para este 2026.