Timothée Chalamet y su tierno mensaje a Kylie Jenner tras ganar el Critic Choice Award

Timothée Chalamet obtuvo este domingo el premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards 2026

Timothée Chalamet le dedicó un tierno mensaje a su novia, Kylie Jenner.
Timothée Chalamet se llevó el premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards 2026 y, algo poco común en él, dedicó un reconocimiento a su pareja Kylie Jenner durante su discurso de aceptación.

Chalamet, de 30 años, quien ganó el premio por su papel en la película Marty Supreme, comenzó su discurso agradeciendo a los demás nominados, a su equipo y al director de la película, Josh Safdie.

"Y por último, quiero agradecer a mi pareja desde hace tres años. Gracias por nuestra fundación. Te amo y no podría hacer esto sin tí, gracias desde el fondo de mi corazón", concluyó Timothée Chalamet , señalando a Jenner, de 28 años, a quien se le podía ver articulando "Te amo" desde el público.

La pareja también se dio un tierno beso cuando se anunció el nombre de Chalamet como ganador.

Entre los compañeros nominados de Chalamet se encuentran Leonardo DiCaprio, Joel Edgerton, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Wagner Moura.

Mira el tierno momento:

