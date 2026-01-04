Kylie Jenner y Timothée Chalamet derrochan amor en los Critics Choice Awards 2026

Estados Unidos.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner lucieron espectaculares en su primera gala de los Critics Choice Awards, que se celebra este domingo 4 de enero en California.

Las empresaria del maquillaje acompañó a su novio, quien protagoniza, Marty Supreme, un filme nominado a estos premios. Además de las nominaciones a Mejor Película, Mejor Reparto y Elenco, Mejor Diseño de Producción y Mejor Edición, Chalamet fue nominado a Mejor Actor por su interpretación del personaje principal.

Los famosos fueorn captados durante la gala haciendo demostraciones de amor y posando felices para las cámaras. El actor y la empresaria también han sido considerados entre los mejor vestidos de la gala.

La pareja optó por looks más clásicos, dejando de lado el naranja que lucieron en la premier de "Marty Supreme". Chalamet, de 30 años, lució un traje azul de raya diplomática con camisa blanca y corbata colorida.

Por su parte, la magnate de Kylie Cosmetics, de 28 años, lució un vestido negro de malla con un escote pronunciado y detalles de encaje a los lados. Llevaba el pelo suelto y con suaves ondas.