Kylie Jenner y Timothée Chalamet derrochan amor en los Critics Choice Awards 2026

Timothée Chalamet y Kylie Jenner lucieron espectaculares en su primera gala de los Critics Choice Awards, que se celebra este domingo 4 de enero en California.
Las empresaria del maquillaje acompañó a su novio, quien protagoniza, Marty Supreme, un filme nominado a estos premios. Además de las nominaciones a Mejor Película, Mejor Reparto y Elenco, Mejor Diseño de Producción y Mejor Edición, Chalamet fue nominado a Mejor Actor por su interpretación del personaje principal.
Los famosos fueorn captados durante la gala haciendo demostraciones de amor y posando felices para las cámaras. El actor y la empresaria también han sido considerados entre los mejor vestidos de la gala.
La pareja optó por looks más clásicos, dejando de lado el naranja que lucieron en la premier de "Marty Supreme". Chalamet, de 30 años, lució un traje azul de raya diplomática con camisa blanca y corbata colorida.
Por su parte, la magnate de Kylie Cosmetics, de 28 años, lució un vestido negro de malla con un escote pronunciado y detalles de encaje a los lados. Llevaba el pelo suelto y con suaves ondas.
El inicio de un gran amor
Desde que su romance empezó a florecer en abril de 2023, ambos han asistido juntos a múltiples entregas de premios, comenzando con su debut en los Globos de Oro en 2024.
Regresaron al evento repleto de estrellas en 2025, con Jenner acaparando todas las miradas con un vestido escotado y sin espalda, y charlando con la entonces coprotagonista de Chalamet, Elle Fanning. La pareja también ha asistido a los premios BAFTA y a los Oscar, lo que significa que podríamos ver más de la pareja en Año Nuevo.
Después de todo, una fuente reveló a PEOPLE que planeaban celebrar la Nochevieja juntos para compensar el "mucho tiempo que pasaron separados". También disfrutaron de tiempo de calidad durante las fiestas y su cumpleaños, que fue el 27 de diciembre.
"Aun así, no es la relación más fácil. Ambos están increíblemente centrados en sus carreras y son ambiciosos. Ella dirige un negocio enorme y cría a sus hijos. Él está súper concentrado en ser el mejor en lo que hace", añadió la fuente.
Anteriormente, una fuente le contó a PEOPLE que la serie de entregas de premios del año pasado y el estreno de la película de Chalamet fueron "intensos para su relación", pero encontraron la manera de que funcionara. Kylie es su mayor fan. Siempre tenía tiempo libre para asistir a premios y estrenos con él. No podría apoyar más su carrera", dijo el informante.
