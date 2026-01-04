Chelsea Handler y sus bromas a los famosos en los Critics Choice Awards 2026

Estados Unidos.

La presentadora Chelsea Handler hizo reír a carcajadas al público en los Critics Choice Awards 2026 con su monólogo, e incluso dejó a Jean Smart sin palabras. La comediante de 50 años inauguró la entrega de premios del domingo 4 de enero en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, con chistes sobre la industria del cine y la televisión. Handler no se contuvo al mencionar a varias estrellas, pero Leonardo DiCaprio aguantó las críticas, e incluso pareció disfrutarlo, cuando se mencionó su nombre. "Leo está aquí, gracias a Dios", bromeó Handler. "Leo casi no sobrevive esta noche porque quedó atrapado en un barco en San Bartolomé. Fue como el Titanic, pero peor, porque Jeff Bezos estaba allí". DiCaprio, nominado por su película "Una batalla tras otra", se dejó ver riendo mientras la cámara lo enfocaba. Mientras hablaban de la misma película, Handler comentó que le "encanta" Teyana Taylor.

Chistes coquetos La comediante también coqueteó con Benicio del Toro, la estrella de la película. "Benicio, has tenido un año fenomenal este año, y necesitamos verte más, ¿de acuerdo?", dijo. "Deja de ser tan selectivo con lo que haces. Te necesito en más películas, en más series, en la habitación 708 del Hotel Andaz esta noche". Handler también hizo sus tradicionales pullas, incluso criticando la afiliación política de Nicki Minaj, el "Hollywood blanco" y la disputa entre Kevin Costner y Taylor Sheridan.

Se refirió a Timothée Chalamet con humor como "un labubu" y, en un tono más cercano, elogió la altura de Jacob Elordi. (Mide 1,96 m, señoras). La situación también se volvió más sombría cuando Handler mencionó la reciente muerte del director Rob Reiner antes de empezar a entregar premios. (El hijo de Rob, Nick, ha sido arrestado y acusado de la muerte del director y su esposa, Michele Reiner). "Todos en esta sala saben que el tipo más amable de Hollywood era Rob Reiner" —dijo—. "Cualquiera que haya pasado tiempo con Rob Reiner sabe que, desde el momento en que lo conocías, te sentías como un viejo amigo. Cuando conversabas con él, se mostraba presente, centrado, divertido y te hacía muchísimas preguntas", agregó la comediante en su discurso.