BTS inicia el 16 de enero la preventa de su nuevo álbum de estudio

La espera terminó. BTS confirmó oficialmente el domingo su regreso con un nuevo álbum de estudio completo, que incluirá 14 canciones y será lanzado el próximo 20 de marzo de 2026, según informó BigHit Music en un comunicado difundido este domingo.

El anuncio marca el esperado comeback de la banda de K-pop más influyente del mundo tras cuatro años de pausa, periodo en el que sus integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La noticia fue recibida con entusiasmo por el fandom global conocido como ARMY.

BigHit Music precisó que todos los miembros participaron de forma directa en la producción del álbum, involucrándose en el proceso creativo y musical del proyecto, lo que refuerza el carácter colectivo de este nuevo capítulo en la carrera del grupo.

La compañía también confirmó que la preventa física del álbum comenzará el 16 de enero, permitiendo a los seguidores asegurar su copia antes del lanzamiento oficial.

Además, BigHit ratificó que BTS realizará un tour mundial en 2026, el primero con los siete integrantes reunidos desde 2022. La gira está oficialmente confirmada y formará parte central del regreso del grupo a los escenarios internacionales.

Según el comunicado, el 14 de enero se anunciarán las ciudades y fechas del tour mundial, que incluirá presentaciones en Asia, Europa, América y Oceanía.

El anuncio estuvo acompañado por mensajes personales de los integrantes dirigidos a sus seguidores. RM escribió: “Hemos esperado con más ansias que nadie”, mientras Jin agradeció: “Muchas gracias por esperar”.

SUGA añadió: “Divirtámonos juntos este año también. Los amo”, y J-Hope celebró: “¡Lo que pensábamos finalmente se ha hecho realidad!”. Jimin, V y Jungkook también compartieron palabras de emoción y esperanza por el reencuentro con el público.

Este nuevo trabajo será el quinto álbum de estudio de BTS. De acuerdo con BigHit, el disco mantendrá la identidad sonora del grupo, pero explorará nuevas influencias y estilos que reflejan la madurez artística alcanzada tras años de trayectoria y proyectos individuales.

El regreso de BTS representa un hito no solo para el K-pop, sino para la música popular global. A lo largo de su carrera, el grupo ha roto barreras culturales y lingüísticas, estableciendo récords históricos en ventas, reproducciones digitales y giras internacionales.

Con el lanzamiento del álbum y la confirmación del tour mundial, BTS inicia una nueva etapa en su historia, prometiendo un 2026 marcado por la música, el reencuentro y una renovada conexión con millones de seguidores alrededor del mundo.