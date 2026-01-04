Mayra Alejandra confirma que "El Charro" la agredió en 2022

Ciudad de México.

La reconocida creadora de contenido, Mayra Alejandra, confirmó que fue agredida físicamente por su expareja, Erik Roberto "El Charro.

Fue durante su entrevista con Un tal Fredo que Mayra, antes conocida como "La Mayrita", reveló detalles de su ya extinta relación con el cantante y también creador de contenido.

Mayra dijo que su aún esposo, Erik, la violentó en el año 2012, y que su hija Valentina, quien en ese momento tenía 12 años, presenció la agresión y fue ella quien llamó a la policía.

"En 2022 sufro una agresión por parte de él. Que fue Valentina quien llamó a la policía e hizo el reporte. Y eso, aunque él lo niegue, está en redes sociales, si te metes a al pagina web ahí vas a encontrar el reporte. Sufro una agresión y entra una orden de restricción, pero ya para ese entonces el matrimonio estaba mal, yo ya empecé a despertar en ese entonces. Empecé a acudir con abogados, pero lo hice lentamente".

Tiempo después, ya en el año 2023, Mayra dice que se enteró de la infidelidad de su esposo Erik, cuando una de sus amantes decidió exponerlo.

"Una de sus amantes decidió exponerlo con evidencias y todo, y aunque él lo negó bastante, era para monetizar. Hay videos donde él dice que llegó a monetizar hasta 100 mil dólares solo en Facebook solo por los videos en los que contradecía lo de la amante", recordó.

"Me acuerdo una vez que estábamos en una reunión familiar, y él con mucho orgullo dijo: "Hicimos 100 mil dólares este pasado mes, solo por el showsito que está. Y yo ¿Cómo?, pero el dolor que me estás haciendo sentir, ¿y los niños? Cómo te enorgullece más el dinero que la salud mental o la estabilidad emocional de tu familia, y ahí es donde me empecé a dar cuenta y dije: "Yo no sé qué estoy haciendo aquí"", expresó Mayra.