Mayra dice que "El Charro" se obsesionó con las redes y así empezó la crisis de su matrimonio

La creadora de contenido y empresaria Mayra Alejandra concedió una entrevista al famoso podcast de "Un tal Fredo", en el que habló sobre sus orígenes, así como de su fallida relación con Erik Roberto, "El Charro". Y es que después de que hace unos meses ambas personalidades de las redes sociales confirmaran su separación después de 15 años de matrimonio, las redes sociales se han inundado de teorías y rumores sobre ambos. Acusaciones de infidelidades, adicciones, violencia doméstica y más han rodeado la vida de estos personajes, pero ahora, Mayra Alejandra, mejor conocida como "La Mayrita", ha decidido contar su versión con "Un Tal Fredo". Mayra le contó al entrevistador que ella se casó con Erik cuando cumplió los 18 años y él 22. Admitió que los primeros cincos años de su matrimonio fueron muy felices, aunque también reveló que en ese entonces ya notaba algunas actitudes de manipulación por parte de "El Charro", pero no prestó demasiada atención a esto. Asimismo, confesó que fue después del nacimiento de su tercer bebé que sufrió depresión pos-parto, y que también estaba mal emocionalmente por el diagnostico de autismo de su hijo Erik Jr. Sin embargo, contó que fue durante ese tiempo que a ella y "El Charrito" se les ocurrió empezar a grabar videos sobre su vida en pareja, haciéndolo de una manera jococa, pero con un mensaje positivo para los demás.

El principio del fin A Mayra y Erik les encantó la idea y después de publicar su primer video en redes notaron cómo a la audiencia le gustaba su proyecto. Fue así que continuaron con la creación de contenidos, y de esta forma crecieron en redes y empezaron a monetizar. Todo iba bien hasta ahí, la pareja había encontrado una mina de oro, pero paradójicamente, esto solo sería el inicio del fin fin para Mayra y Erik Roberto. Ella contó que tras el éxito, Erik Roberto se obsesionó demasiado con las redes sociales, y siempre quería grabar todo, hasta los momentos más íntimos y en familia, algo que con lo que Mayra no estaba de acuerdo. "Fue gradual, como empezó a ver que empezamos a monetizar bastante, y era Facebook la primera plataforma que monetizó. Como que se obsesionó, y al el obsesionarse, siempre quería estar grabando. De hecho el ha mencionado que a mi no me gustaban las redes, pero no era que no me gustaban, y es algo que necesito que él entienda. Simplemente en las cosas que se hacían no era necesario, tal vez como en una reunión familiar o unas vacaciones", reveló Mayra Alejandra. LEA: "El Charro" presume romance con una chica 20 años menor, tras su divorcio con "La Mayrita" "Todo tenía que ser grabado, todo tenía que ser un Sketch... Era lo que no me gustaba a mí, porque yo creo que hay tiempo para todo. Hay tiempo para redes, hay tiempo para trabajar, y también para poder ser familia. Y eso es lo que él creo que nunca entendió que yo le reclamaba. Yo le decía "Hey, ya apaga el celular, ya dejemos esto para mañana", y nunca lo entendió", agregó Mayra durante la entrevista.