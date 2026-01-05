Netflix lanzará un documental sobre la última temporada de Stranger Things

Netflix confirmó que el documental “Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5” se estrenará el próximo 12 de enero de 2026, ofreciendo a los fans una mirada íntima y definitiva al cierre de la serie que marcó a toda una generación. El especial mostrará el proceso creativo de la quinta y última temporada de Stranger Things, incluyendo la lectura final del guion, testimonios del elenco y el trabajo de los hermanos Duffer para dar cierre a la historia ambientada en Hawkins. Dirigido por Martina Radwan, el documental promete revelar los momentos más emotivos detrás de cámaras y cómo se vivió el último día de rodaje.

Netflix prepara el adiós definitivo a Hawkins

Según informó la plataforma de streaming, el documental permitirá acompañar al equipo creativo y a los actores en los momentos finales de una producción que se convirtió en uno de los mayores fenómenos televisivos de la última década. El material incluirá escenas inéditas del set, reflexiones del elenco principal y detalles sobre las decisiones narrativas que dieron forma al desenlace de la historia de Eleven, Mike, Dustin, Lucas y Max. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El episodio final de dos horas, titulado Upside Down, fue proyectado en salas de cine de Estados Unidos durante la Nochevieja de 2025. La iniciativa resultó un éxito inesperado, con una recaudación estimada de entre 25 y 28 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los estrenos más taquilleros de fin de año.

Récord de visualizaciones