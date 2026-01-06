Golden Globes 2026: cuándo son, hora y cómo ver en vivo

California, Estados Unidos

La temporada de premios del cine y la televisión comienza oficialmente con los Golden Globes 2026 , uno de los eventos más esperados del año por la industria del entretenimiento y los fanáticos del séptimo arte.

Los Golden Globes 2026, 83 edición, se celebrarán el domingo 11 de enero de 2026 en California, Estados Unidos, marcando el inicio de los grandes premios de la temporada rumbo a los Oscar.

La ceremonia tendrá lugar, como ya es tradición, en el Hotel Beverly Hilton, sede oficial de los Globos de Oro desde 1961. Este icónico recinto volverá a reunir a las principales estrellas del cine y la televisión internacional.

¿A qué hora comienzan y cómo ver en vivo los Golden Globes 2026?

La 83ª edición de los Globos de Oro comenzará a las 7:00 de la noche, hora de Honduras, y tendrá una duración aproximada de tres horas, incluyendo la entrega de premios más importantes de la noche.

La transmisión en vivo de los Golden Globes 2026 estará disponible tanto en televisión como en streaming:

-TNT: transmisión por televisión de paga en Latinoamérica

-Azteca 7: transmisión en televisión abierta (México)

-HBO: opción para ver la ceremonia vía streaming

La alfombra roja es uno de los momentos más esperados del evento y se llevará a cabo antes de la premiación. Las coberturas completas podrán verse los mismos canales.

En la alfombra roja, las celebridades desfilan con sus mejores looks y se realizan entrevistas exclusivas previas a la gala.