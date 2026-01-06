Roberto Palazuelos suplicó que no le quitaran a su hijo en medio de su divorcio

México.

El empresario y actor Roberto Palazuelos, abrió uno de los episodios más dolorosos de su vida al sentir que perdía a su hijo en medio de su separación.

‘El Diamante Negro’ estuvo casado con Yadira Garza durante 13 años, y en 2016 decidieron ponerle fin a su matrimonio. Palazuelos aseguró en el pasado que su expareja “era una niña perfecta”, sin embargo, no le gustó estar casado, pues se considera un alma libre.

Sin embargo, añadió que “empezamos a discutir demasiado, no sé qué nos pasó. Creo que lo pudimos haber solucionado, pero no le echamos ganas. Ahora que somos grandes amigos hemos comentado ‘Qué lástima que no luchamos cuando pudimos’. La dejé económicamente bien, porque es la madre de mi hijo, estoy pendiente de cualquier cosa, cuando se enferma, cuando el niño se enferma, le sigo regalando sus viajecitos, la tengo en mi seguro de Estados Unidos, la adoro”, declaró a ‘De Primera Mano’.