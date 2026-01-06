Hospitalizan de emergencia a Horacio Beamonte

Nuevamente, la salud del actor de Televisa, Horacio Beamonte, generó mucha preocupación entre los fans del espectáculo después de que mamá concediera una entrevista en la que dio detalles de la nueva hospitalización que sufrió el protagonista de las telenovelas "Imperio de mentiras" y "El amor invencible".
En una plática con la revista TVNotas, Lucero Campos, mamá de Horacio Beamonte, contó que el actor de "La Rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho" nuevamente fue hospitalizado por un problema que presentó. Afortunadamente, todo salió bien y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.
A finales de 2025, Horacio Beamonte, generó mucha preocupación al confirmar que había renunciado a cualquier tipo de tratamiento contra el cáncer que sufre. Ante esta situación, el actor de Televisa presentó un problema de salud que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia.
En una entrevista, su madre, Lucero Campos, explicó que Horacio Beamonte sintió un fuerte dolor en el ojo izquierdo y en la cabeza, por lo que tomó la decisión de llevarlo a urgencias.
"Tenía un problemita en su ojo, le dolía bastante el ojo izquierdo, la cabeza y llegó un momento en el que ya era un dolor insoportable, a pesar de que yo lo estuve inyectando, no cedía el dolor", contó.
Tras ser ingresado al área de urgencias, el actor de "La Rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho" fue retenido un par de días para realizarle estudios. Horacio Beamonte fue diagnosticado con una trombosis y se le recomendó someterse a cuidados paliativos que no buscan curar su cáncer, pero sí mejoran la calidad de vida.