Hospitalizan de emergencia a Horacio Beamonte

Nuevamente, la salud del actor de Televisa, Horacio Beamonte, generó mucha preocupación entre los fans del espectáculo después de que mamá concediera una entrevista en la que dio detalles de la nueva hospitalización que sufrió el protagonista de las telenovelas "Imperio de mentiras" y "El amor invencible".

En una plática con la revista TVNotas, Lucero Campos, mamá de Horacio Beamonte, contó que el actor de "La Rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho" nuevamente fue hospitalizado por un problema que presentó. Afortunadamente, todo salió bien y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

A finales de 2025, Horacio Beamonte, generó mucha preocupación al confirmar que había renunciado a cualquier tipo de tratamiento contra el cáncer que sufre. Ante esta situación, el actor de Televisa presentó un problema de salud que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia.