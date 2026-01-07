Alejandra Rubio llama "amantes" a Davis Flow y Salma Flores

Los tiktokers Salma Flores y Davis Flow han sido vinculados sentimentalmente desde hace unos meses, aunque ambos han asegurado que solo comparten una amistad.
Davis Flow y Elsa Oseguera ya no siguen juntos, luego de unos fuertes percances entre ambos que volvió la relación inestable. Comparten una hija, lo cual los mantiene en un vínculo permanente.
Por su parte, Salma, ha sido acusada en redes sociales por ser el motivo por el cual Davis Flow y Elsa Oseguera rompieron su relación. Ella negó los rumores y reafirmó que siempre había sido respetuosa y su vínculo solo era de amigos.
Quien no se quedó callada fue Alejandra Rubio, la popular expresentadora de televisión y cantante que se fue con todo contra los dos tiktokers.
Rubio promocionada sus productos en un en vivo, entre ellos un labial que tiene por nombre "Amantes", el cual le recomendó directamente a Salma Flores.
"Si Salma me está viendo por acá, le invito a que me mande un mensaje y enviarle este labial que yo hice pensando en todas las amantes. Este se llama ´Amantes Gloss´ de Alejandra Rubio; obviamente como yo soy artista y todóloga, hice mi canción ´Amantes´ y no podía quedar fuera mi lip con el mismo nombre", expresó inicialmente Rubio.
La expresentadora agregó que el producto es para todas aquellas que están orgullosas de ser amantes, "yo que Davis Flow se lo compro pero ya. Etiqueten a Davis y a Salma y díganles que les he hecho un labial llamado ´amantes´ para ustedes".
Estos comentarios desataron una oleada de comentarios en la transmisión en vivo de Alejandra, donde destacaron lo frontal que fue la catracha al titular la relación entre Davis y Salma.
"Publicidad excelente, es marketing. Válido totalmente, si se chima que se sobe"; "Sin pelos en la lengua"; "No pudiste hacer mejor anuncio para tu labial"; "Ella no dijo nada malo, el hombre que es casado y tiene otra mujer, ese es su título: amante", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en las redes digitales.
Ni Davis Flow ni la nicaragüense Salma Flores han respondido a lo dicho por Rubio, quien no se guardó nada al hacer publicidad para su producto cosmético.